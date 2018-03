Extremadura podría ser multada por prohibir las gasolineras sin empleados

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Me alegro que enmienden la plana a este gobierno de inútiles y dictadores que tenemos en la Junta. Otro VARApalo más a un gobierno socialista desnortado y sin ideas, con todos los frentes posibles abiertos. Y no solo no dimite nadie, sino que han creado una Consejería más, a pesar del compromiso del ya desprestigiado presidente Vara.