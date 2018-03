Extremadura reclama la igualdad entre hombres y mujeres

Entre 10.000 y 12.000, según las fuentes, extremeños han reclamado esta tarde la igualdad entre hombres y mujeres. Las manifestaciones en Cáceres, Badajoz y Mérida fueron el exitoso colofón a una jornada histórica en la que pararon el 75% de las mujeres, según los sindicatos.

La manifestación más multitudinaria fue en Badajoz. Entre 4.000 y 4.500 personas recorrieron las calles de Badajoz al grito de igualdad, contra el maltrato y la brecha salarial.

Cáceres también vivió un momento histórico. Entre 5.000 y 3.000 cacereños partieron del paseo de Cánovas y recalaron en la plaza Mayor exigiendo los derechos de las mujeres al ritmo de los tambores de 'Santuka de fuego'.

Por su parte, en Mérida, la participación de 3.000 ciudadanos se convirtió en el mejor epílogo a un día en el que la lucha contra la desigualdad, la brecha salarial y el maltrato caló en la sociedad.

Badajoz

Miles de personas, entre 4.000 y 4.500 según fuentes policiales y 4.000 según la Delegación del Gobierno, han recorrido esta tarde por las calles de Badajoz en favor de la igualdad entre hombres y mujeres y en contra del maltrato y la brecha salarial en una manifestación que ha recorrido las principales calles del centro.

Convocada por la Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz y el colectivo feminista Las Safistas, la manifestación ha partido de la avenida de Huelva en el marco de la huelga feminista que se celebra este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y ha concluido en el paseo de San Francisco con la lectura de un manifiesto y la actuación de la murga 'Las Polichinelas'.

Junto a la pancarta principal y lema de la manifestación 'Si nosotras paramos el mundo se para', en la protesta se han podido leer carteles como 'Somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar', 'La revolución será feminista o no será' o 'Viva la lucha feminista' y se han gritado frases como 'Nuestros cuerpos no son productos', 'Yo sí te creo' o 'No es no, lo otro es violación' acompañadas de tambores de la comparsa Infectos Acelerados.

En declaraciones a los medios, la vicepresidenta de Mujeres Progresistas, Juana Cardoso, ha concretado que las principales reivindicaciones de la manifestación de este jueves son el maltrato y la brecha salarial y ha lamentado que para "muchas mujeres su sueldo no es igual que el de los hombres", al tiempo que ha detallado que Mujeres Progresistas "lucha por la igualdad" y para "poder cambiar la sociedad".

"Poder cambiar la sociedad un poquito, y ya no solamente para nosotras sino para la gente joven, hay brecha salarial, hay maltrato todavía", ha defendido, a la vez que ha explicado que desde Mujeres Progresistas intentan "superar todas las desigualdades" o "por lo menos que la gente escuche que hay desigualdades".

En nombre de Las Safistas, María Lucini ha destacado por su parte entre los motivos que les han llevado a organizar esta convocatoria la brecha salarial existente entre hombres y mujeres y que ha cifrado en un 30 por ciento, ante lo cual ha sostenido que las mujeres "trabajan gratis cerca de 100 días al año" y "aparte de cobrar menos" se encargan de los cuidados de la casa "porque las tareas normalmente no son compartidas".

"Además de trabajar gratis, tienen un doble trabajo, eso es realmente muy injusto, luchamos para que termine la brecha salarial, para que haya más mujeres en altos cargos porque estamos cualificadas para ocuparlos pero no se nos da esa oportunidad", ha subrayado Lucini.

"Algo está cambiando"

La manifestación también ha contado con la presencia de la portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, que ha hecho hincapié en que el "sentimiento" que comparte con los participantes es "de verdadera emoción" al estar encabezada por "muchas" chicas jóvenes de distintos colectivos, así como de distintas profesiones o dedicaciones, por lo que ha considerado que "algo está cambiando".

Así, ha dicho que el 9 de marzo será un día "diferente" a los de años anteriores y que "algo se ha despertado en el movimiento feminista y en la sociedad española y de otros muchos países del mundo". "Celebramos de una manera muy positiva lo que está ocurriendo hoy en este país, se ha puesto todo el mundo manos a la obra porque necesitamos salir de esa igualdad formal en la que estamos instalados, necesitamos romper los techos de cristal", ha recalcado Gil Rosiña.

También ha asistido la directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura, Elisa Barrientos, que ha considerado que la reivindicación principal de este 8M "es que ya no hay marcha atrás" y que lo que se está viendo en las calles de las ciudades extremeñas o en el mundo es que las mujeres han "dicho que se acabó".

"Se acabó, ya no hay más prórrogas para que seamos iguales en condiciones, derechos y obligaciones", ha afirmado, para matizar: "hay personas que creen que el feminismo lucha por una superioridad de las mujeres sobre los hombres y no es cierto, lo que queremos es ser iguales, en este camino, evidentemente, necesitamos que nuestros compañeros nos acompañen".

Cabe destacar que también han secundado esta manifestación miembros del PSOE como los secretarios generales a nivel provincial, Rafael Lemus, y local, Ricardo Cabezas, o de Podemos, como la concejala en el Ayuntamiento de Badajoz Amparo Hernández.