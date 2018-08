Extremadura sigue hoy en alerta roja por temperaturas que llegarán a 45 grados

La ola de calor tiene hoy su epicentro en Extremadura, sobre todo en Badajoz y alrededores y la zona de las vegas del Guadiana, donde las temperaturas alcanzarán los 45 grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, que ha declarado también para hoy el aviso de riesgo extremo por calor en la comunidad autónoma. Además, las mínimas también serán especialmente elevadas, llegando a alcanzar los 26 grados, sobre todo en algunas zonas de la provincia de Cáceres. En general, en toda la región se alcanzarán y superarán los 40 grados, en un episodio que se prolongará hasta el martes de la próxima semana.

Ayer, la localidad pacense de Alconcehel registró 43,8 grados, la temperatura más alta de Extremadura y la segunda de España, solo superada por los 44,6 grados de Montoro (Córdoba). Entre las diez estaciones meteorológicas españolas con las temperaturas máximas figuran, además de Alconchel, Villanueva del Fresno (43,5), Olivenza (43,2), Navalmoral de la Mata (43,0). Mérida registró 42,9º.

Para hoy se activará la alerta por temperaturas que alcanzarán los 43º en las zonas pacenses de La Siberia Extremeña, Barros y Serena y en la Meseta Cacereña, Tajo y Alagón, Villuercas y Montánchez, donde se espera que las mínimas superen los 22 grados.

Ante la ola de calor, el consejero de Sanidad, José María Vergeles, aconsejó hacer mucho caso a la necesidad de sed y estar atentos a los niños muy pequeños que no pueden quejarse y a los mayores, que pierden la sensación de sed; y pidió que se use «el sentido común». «Yo cuando era pequeño mi madre no me dejaba salir a la hora de la siesta», apuntó.