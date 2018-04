La familia de los cuatro fallecidos en Jerte agotará las vías legales

La familia de los cuatro fallecidos el pasado verano en Jerte mientras practicaban barranquismo, un matrimonio y dos hijas de 9 y 11 años, de Don Benito, agotará todas las vías legales para esclarecer lo que ocurrió y depurar responsabilidades.

Así lo manifestaron ayer los representantes legales de la familia García-Margallo Guisado como respuesta al auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Plasencia que ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones al no considerar a la empresa de aventura responsable penal de lo sucedido.

Como ya publicó ayer este periódico, la defensa de la familia ha recurrido este auto y señala que «si la jurisdicción penal ratificara su posición, se acudiría a las otras vías correspondientes». De hecho, el mismo auto apunta la posibilidad de acudir a la vía civil o administrativa.

Según los representantes legales, «debe profundizarse en la valoración de determinadas pruebas, y considerar y ponderar de un modo diferente las circunstancias en las que sucedieron los hechos y la actuación de los implicados, y determinados aspectos esenciales que provocaron el fatal desenlace».

Porque, si bien la juez concluye que la muerte de la familia fue «accidental», debido a una tromba de agua que no se podía prever, la defensa de la familia argumenta que «los accidentes suceden, pero hay mecanismos para prevenirlos, evitarlos o reducir sus consecuencias, que en este caso no se han aplicado con la precisión y exhaustividad deseable». Plantea también que las circunstancias en que se produjo el suceso «no son ni insólitas ni inauditas en entornos y actividades como los de estos hechos».

Por lo tanto, apuntan que existen datos para que «en una vía judicial u otra» se produzca una rigurosa valoración de lo sucedido y de las responsabilidades consiguientes «a fin de que nunca más se vuelva a repetir. La familia no busca el perjuicio de nadie pero sí un contundente y completo análisis y una revisión intensa de lo que se pudo haber hecho y no se hizo, y de lo que no se debió hacer y se hizo» por parte de la empresa y de la administración encargada del mantenimiento y vigilancia de la zona.