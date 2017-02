El fiasco de la titularidad compartida en Extremadura

Era una reivindicación de los colectivos de mujeres del ámbito rural y se puso en marcha el pasado verano como una de las principales herramientas para lograr el empoderamiento y la visibilidad que no habían tenido hasta ahora. Sin embargo, seis meses después de la creación del Registro de Titularidad Compartida, solo dos explotaciones se han unido a él. Otras dos han completado los trámites y están en fase de revisión de la solicitud para determinar si cumplen o no los requisitos.

«El cambio de mentalidad cuesta un poco en el sector agrario y a eso se une que en muchos casos tanto ellos como ellas tienen otros trabajos y por tanto la titularidad compartida no supone un incentivo». Es la lectura que hace Yolanda García Seco, directora general de Política Agraria Comunitaria.

No habla de fracaso de la medida que se desarrolló como la principal política de igualdad en el ámbito rural porque confía en que en el próximo mes, cuando se completen las solicitudes de la PAC en las que los agricultores deben definir quién figura como titular de la explotación, aún se produzcan incorporaciones a este registro. «Sí que nos han llegado peticiones de información y de documentación para saber el procedimiento a seguir», sostiene, aunque advierte de que el papel del Ejecutivo regional no puede ir más allá de donde ha ido: «lo que nosotros podíamos hacer lo hemos hecho, que es crear la figura, crear el registro y ayudar con subvenciones, y el Estado puede ayudar con bonificaciones sobre la cuota de la Seguridad Social, pero hasta ahí podemos llegar; no podemos hacer más y si por la estructura social de nuestras explotaciones tiene más o menos acogida no podemos hacer más», afirma García Seco.

«No se puede obligar a los agricultores a un régimen de titularidad que no les interesa, aunque es cierto que hay muchas mujeres que trabajan en la explotación agraria y no tienen visibilidad porque no están cotizando, pero son ellos quienes tienen que dar el paso», añade.

La estructura social de las explotaciones es uno de los elementos que los agricultores siempre han señalado como un hándicap para el buen desarrollo de esta medida: la mayoría de las explotaciones son pequeñas y no dan lo suficiente como para pagar las dos cuotas de la Seguridad Social que deben abonar los dos responsables de la explotación en caso de optar por la cotitularidad. A eso se une que en muchos casos, uno de los dos cónyuges tiene un trabajo a tiempo parcial o a tiempo completo con el que complementan los ingresos de la explotación, o bien está trabajando por cuenta ajena en la propia explotación y así se beneficia del PER. “Aunque la cuota de la Seguridad Social está subvencionada en los primeros años, asume una serie de gastos que si la explotación no es muy grande puede no salir rentable”, reconoce García Seco.

incentivos

Desde la Junta apuntan a que se están impulsando medidas para fomentar la cotitularidad. Entre ellas, las que figuran en la nueva orden de ayudas para la incorporación de jóvenes a la agricultura (10.000 euros a todas las explotaciones inscritas bajo titularidad compartida) o en las ayudas a los planes de mejora de explotaciones, donde este régimen también suma más puntos para acceder a la subvención.

Cuando el Congreso de los Diputados aprobó en 2011 la Ley de Titularidad Compartida que ha activado ahora la Junta de Extremadura con la creación del registro para este tipo de explotaciones, se estimaba que 6.000 agricultoras podrían beneficiarse de lo que proponía la ley: que las mujeres no solo fueran copartícipes del trabajo en la explotación, sino también de la gestión. Entre los incentivos que incluía para ello, está que todo cónyuge menor de 50 años que se convirtiera en cotitular se beneficiaría de una reducción del 30% la cuota de la Seguridad Social durante 5 años.

«Lo que persigue esta medida implica un cambio de mentalidad que necesita asentarse, no es fácil y requiere tiempo un sector muy masculinizado como es el del campo», apunta la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Extremadura (Fademur). De hecho el modelo que impera en la región es aquel en el que el hombre es el titular de la explotación y la mujer trabaja por cuenta ajena, como una empleada; de esa forma cotizan y pueden acceder a ayudas como el PER.

UN CÍRCULO VICIOSO

«Si no existe la titularidad compartida no va a llegar nunca el empoderamiento de la mujer, que sigue siendo el principal problema de la mujer rural», reitera García, que apela a insistir en los incentivos para esta ley desde las administraciones.

Desde Fademur se pondrá en marcha un plan estratégico de mujeres rurales en el que se incluirán una batería de medidas para ayudar al empoderamiento de las mujeres rurales y entre ellas habrá acciones para promover la titularidad compartida. Paralelamente, la Junta también trabaja en una campaña con el Instituto de la Mujer y en un programa de tutores para jóvenes que se quieran incorporar a la actividad agraria ofreciéndoles la posibilidad de la cotitularidad.

Porque al final todo se reduce a un círculo vicioso difícil de romper: sin ser titular de la explotación la mujer no puede acceder a convertirse en socia de una cooperativa y por tanto tampoco puede llegar a formar parte de las juntas rectoras o las comunidades de regantes. «No están en los órganos de toma de decisiones y no tienen presencia en el campo», resume la dirigente de Fademur. Ese es el camino que la Ley de Titularidad Compartida pretende romper.