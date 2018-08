La firma de hipotecas para adquirir una vivienda vuelve al nivel del 2012

El mercado inmobiliario se anima y los bancos empiezan a abrir el grifo para conceder cada vez más préstamos hipotecarios. Los datos están muy lejos de los años previos a la crisis económica, pero el sector comenzó a repuntar ligeramente en el 2015 tras tocar fondo y continúa esa tendencia al alza. Basta mirar los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) referidos a la constitución hipotecas. En los primeros cinco meses del año, de enero a mayo, se han firmado en la región 2.259 hipotecas para la compra de viviendas, es una cifra muy similar a la registrada en el mismo periodo del 2012 y supone un crecimiento anual del 4,3% respecto al mismo periodo del 2017 (cuando se firmaron 2.162 hipotecas). Cerca del 70% de las operaciones de estos cinco meses se realizaron en la provincia de Badajoz, con 1.500 créditos frente a los 740 de Cáceres.

Estos datos evidencian que cada día se firman en la región una media de 15 hipotecas para comprar una vivienda. Entre los motivos que explican este incremento de la actividad está precisamente la inactividad en los últimos años. Muchos extremeños no compraron viviendas en los años de la crisis porque no disponían de los recursos suficientes ni tenían acceso a ellos y otros tantos no dieron el paso porque detectaban que el precio del metro cuadrado continuaba bajando mes tras mes. Pero eso ya no está ocurriendo, los precios se incrementan ligeramente y esto está animando el mercado inmobiliario y también al bancario, que concedieron durante 2017 más de 4.900 créditos hipotecarios para viviendas, una cifra que supera ya la actividad del año 2012.

NUEVAS PROMOCIONES / Basta dar una vuelta por las principales ciudades extremeñas para detectar no solo el mercado de segunda mano existente sino también que la construcción ha vuelto a reactivarse y que el sector inmobiliario ya ofrece viviendas de nueva construcción cuyas promociones, en muchos casos, ya están totalmente vendidas mucho antes de existir físicamente. De hecho, la venta previa está siendo incluso necesaria para los promotores, con el fin de obtener el crédito necesario y correr menos riesgos.

El importe de las hipotecas concedidas también da pistas sobre la recuperación de este sector. El pasado mes de mayo la cantidad media que concedieron las entidades financieras superó los 42.500 euros, cerca de 10.000 euros más que en el mismo mes del 2017 y lejos también de los 32.000 euros de media registrados durante el pasado abril o los 27.000 del mes de febrero.

CAMBIOS EN LOS PRÉSTAMOS /Asimismo, los datos del sector hipotecario extremeño son más elevados si se tienen en cuenta también los créditos constituidos para la adquisición de bienes de otra naturaleza. Además de las 2.259 hipotecas firmadas para comprar una vivienda en los cinco primeros meses del año, los bancos también concedieron en la región en el mismo periodo otros 1.041 préstamos para adquirir fincas rústicas, fincas urbanas y solares, entre otros.

Y en estos datos globales, hay que tener en cuenta que además de las nuevas hipotecas constituidas también se han realizado cambios registrales en algunos de los préstamos, bien por novación (que implica mejoras de las condiciones de los créditos en el mismo banco), por subrogación del acreedor (que supone el traslado de una hipoteca a otra entidad bancaria) o bien por subrogación del deudor (cambio del titular de la hipoteca tras una compraventa, por ejemplo). Entre estas tres posibilidades, se han realizado más de 400 cambios registrales (en el total de fincas, no solo viviendas) en la comunidad extremeña en los cinco primeros meses del año, una cifra ligeramente inferior al mismo periodo del 2017 y cuyas operaciones principales (el 85% del total) han sido novaciones.

Y un último dato: entre enero y mayo también se cancelaron más de 2.600 hipotecas sobre viviendas en la región, casi un 20% más que en el mismo periodo del 2017.

Las últimas estadísticas del INE evidencia así que el sector continúa la tendencia al alza, y lo hace en medio de un aumento también de la competencia entre las entidades que ya ha sido advertida por el Banco de España, porque podría aflojar los criterios a la hora de conceder estos préstamos. Aunque la mayoría de las entidades, de forma general, está fijando como límite de financiación el 80% del valor del inmueble, ya hay entidades que vuelven a ofrecer hasta el 100% en algunos tipos de créditos hipotecarios.