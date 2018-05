Fomento auditará la línea Zafra-Huelva para garantizar la seguridad de las vías

Clamor general contra la situación del servicio ferroviario en Extremadura. El descarrilamiento sin heridos cerca de Valencia del Ventoso de un tren en la línea Zafra-Huelva el domingo ha vuelto a reavivar las críticas sobre el estado en el que se encuentran las infraestrucuras ferroviarias en la comunidad autónoma. Ayer, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, exigió «soluciones» el Ministerio de Fomento y toda la clase política (con matices desde el PP) denunció los hechos; mientras el ministro del ramo, Íñigo de la Serna anunció una auditoria para garantizar la seguridad de la línea siniestrada, aunque recalcó que las vías «son seguras», y achacó lo sucedido a un desafortunado accidente provocado por el desprendimiento de una placa de hormigón de uno de los muros de contención de un túnel, que cayó sobre las vías antes de que pasara el convoy. En todo caso, la circulación ferroviaria en esa línea quedó restablecida al mediodía de ayer.

El jefe del Ejecutivo regional considera «lamentable» ese nuevo incidente y dice no entender «que se ponga un solo metro más en marcha de la alta velocidad mientras no estén resueltos este tipo de problemas». A este respecto, la Junta pidió ayer por carta «la necesidad de auditar las líneas porque no podemos correr ningún riesgo y tener plena garantía de que ningún ciudadano pierde su vida o su integridad» al utilizar el transporte ferroviario. Si fuera por él, insistió, «preferiría que estuvieran cerradas a que estén sometiendo a la gente a un peligro».

En opinión de Fernández Vara, «las culpas están muy repartidas» y no se trata de un problema de exigencia solo a un Gobierno, sino que que hay que hacer una «reflexión colectiva y conjunta, no se puede permitir que esto siga así y no lo vamos a permitir», sentenció.

En este sentido, el ministro de Fomento, dijo entender la preocupación del presidente extremeño, pero insistió en que esta vía «es segura». En todo caso, avanzó que Adif «va a realizar una auditoría para esa línea concreta y para estas estructuras», con el objetivo de que «todo el mundo ya tenga la tranquilidad de que la línea se reabre con total seguridad para los usuarios».

De la Serna insistió en trasladar «tranquilidad» a todos los usuarios, y considera que accidentes como ese «a veces ocurren» en la red convencional, pero valora que afortunadamento no hubo heridos. Ante las críticas de Fernández Vara, señaló que se ha trabajado «muy intensamente para que ahora mismo estén circulando los trenes con normalidad» en la zona, resolviendo «en tiempo récord» el problema al restablecer la circulación.

Lo cierto es que la Junta envió ayer una carta al presidente de Adif, Juan Bravo, en la que exige a este organismo dependiente de Fomento un análisis de riesgos urgente de toda la red ferroviaria en la comunidad autónoma, sobre todo de las vías convencionales y, más concretamente, de las líneas Zafra-Huelva y Zafra-Sevilla.

En la misiva pide que en la próxima reunión de la Comisión de Seguimiento, Adif presente un documento en el que se contemple una planificación para una «mejora radical» en esas líneas, y un plan de seguridad que proporcione «tranquilidad» a los usuarios en toda la red convencional.

Estas infraestructuras, según el Ejecutivo autonómico, están «demasiados deterioradas», y advierte que si no hay pelnas garantías de que las personas puedan viajar de manera segura, «tal vez haya que plantearse cerrar las vías al tráfico de pasajeros hasta que haya unas condiciones idóneas, dado que la seguridad de la gente está por encima de todo».

críticas de los partidos // Pero las críticas fueron ayer generalizadas desde todos los ámbitos políticos, a excepción del PP.

El portavoz del PSOE extremeño, Juan Antonio González, ha pedido al Gobierno que suspenda de inmediato el transporte ferroviario si no pueden garantizar que los trenes que circulan por la región son seguros.

Desde las filas de Podemos, Jara Romero exige un posicionamiento «claro y público» del Pacto Social y Político por el Ferrocarril de Extremadura ante las incidencias que día sí y día también se siguen registrando en la red regional.

Por su parte, el portavoz regional de Ciudadanos, Cayetano Polo, criticó la «pasividad y conformismo» de las instituciones respecto a las infraestructuras ferroviarias, y aseguró que en «la lucha por el tren» es necesario un Gobierno regional fuerte, que no entre en batallas políticas.

Sin embargo, el presidente de los populares extremeños, José Antonio Monago, denunció que en Extremadura hubo otro descarrilamiento de un tren, con causó la muerte a dos personas y dejó heridas a otras diez, cuando el PSOE gobernaba, y Fernández Vara «hizo mutis por el foro» y no pidió una auditoría de las vías.

En su opinión, el descarrilamiento registrado este pasado domingo «ha tenido más resonancia porque Vara empezó a escribir tuits, cosa que no hizo cuando hubo otro y el presidente del Gobierno era José Luis Rodríguez Zapatero». Por ello, lamentó que el presidente extremeño sea selectivo en sus denuncias.