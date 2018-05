Fomento elabora una auditoría para certificar la seguridad del ferrocarril en Extremadura

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha enviado hoy un mensaje de "tranquilidad" y de "seguridad" a todos los usuarios tras el descarrilamiento sin heridos ayer domingo de un tren de la línea Zafra-Huelva.

Tras un acto en Lugo de mejora de la conexión ferroviaria entre esta ciudad y Orense, el ministro ha destacado que en el accidente no se produjeron heridos y que se ha restablecido en tiempo "récord" la circulación.

De la Serna ha incidido en que "la vía es segura, si no, no estaría reabierta" y ha atribuido el suceso a un accidente que "no era previsible", en alusión al desprendimiento de una parte de un túnel que dejó restos sobre la vía y provocó el descarrilamiento.

En cualquier caso, ha indicado que se ha comenzado a elaborar una auditoría para confirmar la "total seguridad" a todos los usuarios.

También ha aludido a la quejas del presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien tras el accidente escribió en las redes sociales: "un país que inaugura AVEs en unas comunidades mientras descarrilan trenes convencionales en otras, tiene un problema. Se llama desigualdad".

El ministro ha dicho que comprende la "preocupación" de Fernández Vara y ha señalado que hoy mismo transmitirá "la seguridad" sobre las comunicaciones si bien, ha indicado, "desgraciadamente estos accidentes suceden de vez en cuando".

De la Serna ha destacado, además, que las redes convencionales tendrán un "protagonismo muy especial" en 2018, con un incremento sustancial de las inversiones "por encima del 50 % sobre 2017".

En Extremadura, ha dicho, no solo se trabaja en el corredor de alta velocidad Badajoz, Mérida, Cáceres y Plasencia y de ahí a Talavera para la conexión con Toledo, sino que también se destinan 400 millones para la conexión Mérida-Puerto Llano de mejora en la línea convencional.