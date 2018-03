La Fundación Muñoz Torrero se constituye en Cabeza del Buey como homenaje a este 'ilustre' político extremeño

La Fundación Diego Muñoz Torrero se ha constituido este lunes en la localidad pacense de Cabeza del Buey, como homenaje la figura de este "ilustre" político extremeño y a través de la que se busca promover los valores y principios constitucionales.

Al acto de constitución, ha asistido el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín Delgado; la alcaldesa de la localidad anfitriona, Ana Belén Valls; los ex presidentes José Antonio Monago y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, o el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, entre otras autoridades.

Esta fundación nace con los fines de estudiar, investigar y difundir la figura de Muñoz-Torrero, que a los 26 años fue rector de la Universidad de Salamanca, miembro de la Junta Suprema de Extremadura y presidente de las Cortes de Cádiz, con el objetivo también de "profundizar en las "raíces histórico-culturales" de la Constitución de 1812 y su "repercusión" en el resto del mundo.

VARA DESTACA LA IMPORTANCIA DE LA POLÍTICA

En su intervención, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado que la historia de Extremadura "no está concebida para dividir ni para separar", sino todo lo contrario, tras lo que ha valorado la figura de este "extremeño ilustre" como es Diego Muñoz Torrero, que ya en el siglo XIX defendía ideas como la soberanía popular, la separación de poderes, la libertad de imprenta, la abolición de la Inquisición o la inviolabilidad de los diputados.

Unos principios que Vara ha considerado muy importantes para el buen funcionamiento de la democracia, y respecto de los que ha considerado que dos siglos después de aquellas cuestiones sobre las que reflexionó Muñoz Torrero, siguen estado de actualidad y siendo portada de periódicos e informativos.

A juicio del presidente extremeño, este hecho tiene que ver con la "dificultad intrínseca" que existe en España "para poder entendernos y salir al encuentro del otro".

En este sentido, Fernández Vara ha destacado que este hecho pone de manifiesto la importancia de la política. "La política no puede ser una moda", ya que en ese caso, "desaparecen los principios porque los principios no pueden estar nunca sometidos a las modas".

HOMENAJE A LAS MADRES

Al hilo de la celebración hoy del Día del Padre, el jefe del Ejecutivo regional ha querido rendir, personificado en la madre de Muñoz Torrero, un homenaje a las madres de personajes ilustres, "que han aportado tanto a lo largo de la Historia y que siempre han estado al lado de sus hijos, entregándoles una parte muy importante de sus vidas".

Por último, Fernández Vara ha valorado el papel de la Universidad de Salamanca, destacando lo que ha supuesto para Extremadura y España. "Hasta que tuvimos nuestra Universidad, la Universidad de Salamanca fue la nuestra y gran parte de los extremeños que han protagonizado la historia de esta tierra han estudiado allí", ha destacado.

En este sentido, Vara ha recordado que este año se cumple el 800 aniversario de la Escuela de Salamanca, por lo que Extremadura se a sumar a esta celebración el próximo Día de Europa en la entrega del premio Carlos V que otorga la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, según informa la Junta de Extremadura.

"GUARDIANA" DE VALORES, SEGÚN MONAGO

Por su parte, el presidente del PP de Extremadura y expresidente de la Junta José Antonio Monago, ha resaltado la importancia de la constitución de esta fundación "como guardiana" de los principios y valores constitucionales que "han permitido un progreso firme y pacífico" de la sociedad española.

En este sentido, Monago ha recordado la figura del "ilustre paisano" Muñoz Torrero, natural de "una tierra con identidad propia y que no renuncia a su pasado ni a sus nombres propios", así como "firmemente comprometida con la unidad sin cuestionamiento" de España.

Asimismo, José Antonio Monago ha destacado el hecho de que esta fundación nazca en el aniversario de la Constitución española de 1812 y en el Día del Padre, puesto que el extremeño Muñoz Torrero fue "uno de los padres más celebres de aquella constitución".

"Hace más de dos siglos Muñoz Torrero defendió con claridad la erradicación de las diferencias territoriales entendiendo a los españoles como individuos, soportes de una sola nación y no de un agregado de naciones", ha resaltado el presidente del PP extremeño.

En este sentido, Monago ha destacado el "espíritu integrador" de Muñoz Torrero y de los constitucionalistas de 1812, que "continúa vivo" en la Constitución Española, "respetuosa de nuestras diferencias, pero potenciadora de nuestros lazos y de la solidaridad", tras lo que "como patrono de esta fundación", ha mostrado su deseo de colaborar para la pervivencia de los valores y principios constitucionales puesto que son "la base sobre la que se edifica cualquier convivencia democrática".

"Nuestro presente, agitado por quienes no respetan las reglas del juego, nos recuerda que si no velamos por el cumplimiento de la ley, si no prestamos atención a su importancia, podríamos despertar un día y descubrir que proliferan amenazas que deberían estar desterradas hace ya varias décadas", ha alertado Monago.

En esta misma línea, el presidente del PP extremeño ha recordado que "la amenaza secesionista sirvió para esbozar la fortaleza de nuestro Estado de Derecho" y también para "despertar a esa España silenciosa y algunas veces silenciada", aunque, sin embargo, generó una "división, justo lo contrario a los principios y valores" de la democracia.

Finalmente, Monago ha puesto en valor la figura del extremeño Muñoz Torrero, quién "dejó como lección la búsqueda del interés general por encima de los intereses particulares" y "lo hizo en un momento de incertidumbre y bajo la presión de la guerra", tras lo que ha insistido en que "su legado como entonces estará siempre vigente".

IBARRRA RESALTA LA TALLA POLÍTICA DE MUÑOZ TORRERO

También ha intervenido en este acto de constitución el expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien ha resaltado que Diego Muñoz Torrero murió por sus ideas y que no siempre los políticos han gozado de "privilegios".

"Muñoz Torrero muere como consecuencia de la intolerancia de quienes piensan que tienen siempre la posesión de la verdad absoluta", ha señalado Ibarra, quien ha lamentado que cuando alguien cree que tiene la verdad absoluta es imposible que pueda dialogar con aquellos que tienen unas ideas distintas".

De esta manera, Ibarra ha remarcado que, en estos momentos, "afortunadamente" en España sigue habiendo "conflictos" y "posiciones políticas diferentes", ya que la política "no existiría si no existiera el conflicto en la sociedad. Mientras existan los conflictos tiene que haber algo que sea capaz de resolver esos conflictos".

Asimismo, el expresidente extremeño ha asegurado que, a diferencia de la época de Muñoz Torrero, actualmente no se persigue ni se mata a nadie por discrepar de la política del contrario, aunque ha planteado que "solamente" faltaría intentar ser "algo más flexibles a la hora de valorar la realidad", por lo que ha abogado por ser capaces de "no confundir la realidad social con las redes sociales" y entender que la verdad del otro "también es digna de tener en cuanta".

También ha señalado Ibarra que Muñoz Torrero fue uno de los "padres del constitucionalismo" en España, que se ha caracterizado hasta la Constitución de 1978 por ser una "trituradora de Constituciones". "Los españoles hemos sido muy aficionados a proclamar: ¡Viva la Constitución! y a renglón seguido: ¡Muerte a la Constitución!".

En esta línea, ha mostrado su satisfacción por la constitución de la Fundación Diego Muñoz Torrero, una figura "señera", "representativa" y que "llena de orgullo", y que cuenta con todo su apoyo.