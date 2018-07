García Bernal espera que la OSP de los vuelos esté en octubre

La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal, ha dicho hoy que espera que en octubre esté todo finalizado «en cuanto a los plazos administrativos y de contratación» sobre el proceso de licitación de la Obligación de Servicio Público (OSP), que asegura más vuelos desde Badajoz a Madrid y Barcelona.

«Estamos cumpliendo, ya se licitó la OSP y hay unos plazos», ha subrayado la consejera tras la firma de un convenio pertinente en la Diputación de Cáceres. El 1 de julio era la fecha comprometida por el Ministerio de Fomento para estar resuelta la licitación.

García Bernal también ha puntualizado que con la entrada en vigor de la OSP, que prevé una rebaja en el coste de los billetes, «esperamos que el año que viene la oferta de vuelos estivales sea todavía mejor» y señala que «la compañía que resulte adjudicataria presente alternativas a los vuelos regulares que se hacen en invierno».

Sobre los vuelos a destinos estivales, tras que el año pasado se habilitaran a Mallorca e Ibiza y este año sólo a Mallorca, ha señalado que «son decisiones empresariales». «La Junta no pone los vuelos y, si deja de haber esa oferta, será porque no hay demanda», ha declarado. Al respecto, la consejera ha insistido en que «para la Junta es muy importante que no solo tengamos vuelos a Madrid y a Barcelona sino que pueda haber vuelos a las islas y tener mayor oferta».

Además, ha agregado que el objetivo de la Junta es «conseguir la OSP» y que «desde que comenzó la legislatura, primero reabrir el aeropuerto, segundo, que las empresas serias pudieran ejecutar esos contratos públicos y, tercero, conseguir la declaración de OSP».