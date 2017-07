Guadalupe Sabio, investigadora extremeña: «Aún existe un sesgo inconsciente que nos invisibiliza a las mujeres»

El currículum de Guadalupe Sabio (Badajoz, 1977) publicado por el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, donde trabaja actualmente, tiene 21 páginas. Son la muestra de una extensa carrera científica que ya cuenta con incontables premios y reconocimientos, a los que se suma su inclusión en la lista de las ‘100 mujeres más influyentes de España’, del portal ‘MujeresyCía’.

-¿Qué se siente al ser considerada una de las 100 mujeres más influyentes de España?

-Creo que ese tipo de reconocimientos lo que intentan es que cuando se piensa en profesionales no siempre se termine llamando a un hombre, que cuando pensamos en alguien importante, en alguien que es profesionalmente adecuado en una materia, no siempre sea varón.

-¿Considera que esta identificación entre profesional-hombre está más extendida aún en el campo de la ciencia?

-Sí. Hubo un estudio en niños y en niñas. Dibujaban a los profesionales con figura masculina. Y esto puede crear una sensación en las niñas de que esta profesión no es para ellas. Por eso es importante que una niña sepa que puede hacer lo mismo que un chico: puede ser física, puede ser matemática o lo que quiera.

-¿En su experiencia profesional ha notado alguna vez machismo?

-Machismo como tal no sueles notar. Más que machismo está ese sesgo del que no te das cuenta. La diferencia es que, hoy en día, las instituciones cada vez se dan más cuenta de que ese sesgo inconsciente existe. Hay que saber que está ahí para intentar solucionarlo. Cuando las instituciones hacen políticas para cambiarlo es cuando realmente se transforma el sistema. Por ejemplo, cada vez más hay políticas en las que se aplica tiempos más flexibles para las mujeres si quieren tener hijos, que no tengan un hándicap. Cada vez son más las instituciones que te dan prórrogas de un año. En eso hemos evolucionado mucho pero todavía nos queda. También en educación, enseñar a las siguientes generaciones la corresponsabilidad en el cuidado de los niños entre padre y madre.

-¿Hay techos de cristal?

-Creo que nos afecta más en el tema del ‘networking’, una palabra muy de nuestro campo. Cuando organizas un congreso normalmente te acuerdas de los científicos importantes con los que tú te has relacionado. Hay más posibilidades de que llames a un hombre y de que se forme un circuito en el que la mujer se queda fuera. Pero cada vez más se intenta que los congresos sean paritarios. Por esas razones es importante visibilizarnos, para que las mujeres no queden en un segundo plano. La parte buena es que estamos combatiendo ese sesgo. La mala es que no podemos dejar de hacerlo.

-¿En qué está trabajando en la actualidad?

-Estamos trabajando en unas proteínas que están involucradas en el desarrollo de la obesidad. Hemos visto que esas proteínas aumentan en pacientes que tienen el hígado graso. Estamos intentando ver si esas proteínas pueden estar implicadas en cómo la grasa puede eliminar energía mediante el aumento de temperatura. En nuestro organismo hay un tejido que hace eso, quemar grasa y subir la temperatura, ese tejido lo tienen muy desarrollado los bebés pero se va perdiendo con la edad y los obesos también pierden esa capacidad. La obesidad tiene un problema añadido porque socialmente no se considera una enfermedad sino que se ve como un problema y que además es un problema que ellos se han buscado por comer mucho.

-¿Hace falta más educación científica?

-Creo que hay un problema generalizado en entender cómo funciona la ciencia. Por ejemplo, la diferencia entre un medicamento real y una homeopatía es saber que el medicamento real ha pasado por ensayos y está demostrado científicamente que funciona mientras que la homeopatía no ha demostrado nada. Que no significa que sea mentira. El problema es que no lo sabes.

-¿Cómo valora la inversión en I+D+i en España?

-La apuesta por el I+D tiene que ser más clara, más sólida y más continua. En España se necesita más constancia, se necesita una definición de la carrera científica para los jóvenes y se necesita un pacto de Estado por la ciencia. Y que haya empresas privadas que inviertan. En Estados Unidos hay asociaciones que dan muchísimo dinero para la investigación porque en la cultura de allí tienen muy claro que si invierten en ciencia esa ciencia es la que les va a curar enfermedades. Aquí la Asociación Española Contra el Cáncer ya destina partidas a la ciencia. Ese modelo crea un sistema en el que la sociedad promueve lo que quiere que los investigadores estudien. Está la financiación pública, que es mucho más alta que aquí, y luego está una investigación privada que ayuda a que la ciencia se mueva en función de lo que la sociedad demanda.