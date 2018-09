La Guardia Civil alerta sobre timos como el tocomocho o cartas nigerianas

La Guardia Civil ha elaborado una serie de pautas para ayudar a los ciudadanos a identificar ciertos timos o estafas, entre ellos el tocomocho, las cartas nigeriana y otros más actuales como los secuestros virtuales, ya que considera que la mejor prevención es la información.

Según explica, este tipo de timos o estafas se siguen repitiendo con relativa frecuencia, por lo que recuerda en que consisten para ayudar a identificarlos.

Así, señala que en el tocomocho el timador, que simula tener alguna discapacidad intelectual, pregunta a la víctima por la administración de lotería más cercana, ya que quiere cobrar un billete premiado.

En ese momento aparece otra persona -gancho-, que casualmente lleva una lista oficial de lotería y el timador propone a la víctima y al gancho venderles el billete por una cifra muy inferior al premio, argumentando cualquier excusa, para lo que la víctima saca una importante cantidad de su cuenta y se queda con un décimo no premiado mientras el gancho y el timador desaparecen.

Para evitar ser víctima de este timo, la Guardia Civil recomienda no llevar grandes cantidades de dinero en metálico y no recoger el dinero de la pensión en el banco los mismos días del mes y a las mismas horas, desconfiando siempre de los sorteos, rifas y regalos.

En el timo de las cartas nigerianas el estafador obtiene dinero de la víctima en concepto de adelanto, de una supuesta cantidad millonaria de dinero que le ha prometido.

Para ello, los autores de la estafa realizan un envió masivo de cartas por correo ordinario o correos electrónicos, con el argumento de poseer gran cantidad de dinero en un país africano, justificando no poder recuperarlo si no se hace mediante la transmisión a otra persona, o cartas de lotería.

En este caso, utilizando fraudulentamente el logotipo del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, indican al receptor que ha sido agraciado con un premio, a pesar de que la presunta víctima no ha participado en ningún sorteo, exigiéndole una cantidad de dinero para poder cobrar el premio.

Estas modalidades, son las que se utilizan con mayor frecuencia, la víctima entrega una pequeña cantidad de dinero al estafador a cambio de recibir una gran cantidad de dinero, que la víctima nunca llegará a cobrar.

Por ello, si se recibe una de estas cartas, se aconseja no contestar y no facilitar nunca sus datos bancarios o personales, ni transfiera dinero alguno.

En cuanto al secuestro virtual, se trata de llamadas telefónicas en las que el interlocutor hace creer a la víctima que tiene secuestrado a un familiar y le exige una cantidad de dinero.

Ante la recepción de una de estas llamadas, se recomienda no dudar en cortar la comunicación, ya que posiblemente desistirán y buscarán otra posible víctima, no facilitar nunca durante la llamada datos personales, familiares, de ubicación o de contacto y no realizar ningún tipo de pago.

Si a pesar de todo, ha sido víctima de una de estas estafas, informa de que no se dude en denunciarlo lo antes posible ante la Guardia Civil.