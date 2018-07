Guerra dice que la unidad del país no se puede tocar en la Constitución

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra aseguró ayer en Mérida que una de las reformas para modificar la Constitución Española podría ser introducir «una cláusula de reserva de lo que no se puede modificar», como tienen la alemana y francesa, «por ejemplo, la intangibilidad del territorio». La Carta Magna española, insistió, es «rígida», pero no tanto como otras constituciones de países de la UE, como la italiana, la francesa o la alemana, que son «mucho más rígidas porque tienen cláusula de reserva de lo que no se puede modificar», lo que «no está» en la española.

Así lo manifestó antes de participar en el curso: «El Estado de las autonomías en España: una visión desde Extremadura a los 35 años de aprobación de su Estatuto». Además, comentó que es «necesario» también hacer «un esfuerzo para dar a conocer la importancia que la Constitución tiene histórica, cultural y socialmente respecto del pasado, en el presente y en el futuro».

En el curso también participó el expresidente de la Junta Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que señaló que este curso estaba programado desde hace «más de dos meses» aprovechando que se celebran 40 años de la Constitución española y 35 años de Autonomía de Extremadura.

El objetivo es hacer «un análisis histórico y constitucional», con la participación de personas que «han tenido un protagonismo fantástico a la hora de articular la convivencia que ha durado 40 años de éxito en el país» y, añadió, «uno de los artífices mayores ha sido Alfonso Guerra.

Además, indicó que «alguna prensa concertada ha hecho una interpretación sui géneris de la presencia de Alfonso Guerra en Mérida en este curso, diciendo que irrumpen Alfonso Guerra y Rodríguez Ibarra para alterar la paz del PSOE»,

«Nosotros no queremos alterar ninguna paz porque si rompemos la paz vamos a la guerra, y si vamos a la guerra podrían llamar a los reservistas, que somos nosotros y no queremos entrar en guerra ninguna», ironizó el expresidente extremeño.