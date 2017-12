Herrera define 2017 como el «mejor de la historia» del AVE en Extremadura

SRA. HERRERA NO SE DE DONDE SACA VD. ESA COMPLACENCIA DE QUE EL AÑO QUE SE VA ES LA MEJOR HISTORIA DEL AVE EN LA REGION, DEBERIA VD. PENSAR UN POCO LO QUE DICE, TENDRIA QUE HABERSE TERMINADO YA HACE MUCHO TIEMPO Y NO SER EL HAZMEREIR DETODA ESPAÑA CON LOS SERVICIOS TAN CALAMITOSOS Y FALTOS DE RESPETOS PARA LOS EXTREMEÑOS CON UNOS TRENES DE PENA Y DESGRACIA, NO SE COMPLAZCA VD. DE ESTA FALSA MODESTIA, DEBERIA DE HABER RECLAMAADO A ADIF Y RENFE LA PARTE QUE NOS CORRESPONDE DE ESTE SERVICIO PUBLICO,POR NO RECORDARLE QUE FALTAN OBRAS QUE TAMPOCO SE HA TERMINADO,(ALGUNAS NI SE HAN EMPEZADO), COMO LA AUTOVIA CC-BA. HOSPÌTAL DE CACERES, DESDOBLAMIENTO DE LA 430 ETC.ETC.