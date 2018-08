Desde hoy, más de 40 grados

Agosto trae la primera ola de calor del año que ha puesto en alerta a media España y que pone en aviso naranja a Extremadura.

El mes se ha estrenado con el inicio de un ascenso de las temperaturas que ha disparado de forma progresiva los mercurios dando lugar a la primera ola de calor del año, que se prolongará al menos hasta el lunes con temperaturas superiores a 40 grados y que pone en alerta a 31 provincias de nueve comunidades autónomas, entre ellas la región extremeña. La estabilidad atmosférica, la fuerte insolación propia de la canícula y la entrada de aire cálido de origen africano han favorecido esta primera ola de calor, que llega con un mes y medio de retraso con respecto a 2017, según la Agencia estatal de meteorología.

Por ello, la Aemet, puso ayer en aviso naranja por riesgo importante a la comunidad extremeña. Por provincias, las máximas se situarán en las vegas del Guadiana y del Tajo que rozarán los 41 grados a lo largo del día. Además, tanto en Cáceres como en Badajoz ha aumentado el índice de radiación ultravioleta y el consiguiente riesgo de quemaduras en la piel, en nivel 10, uno de los más altos que tan solo es superado por las Islas Canarias. «La radiación no está tan relacionada con el calor como con el cielo despejado», indicó el portavoz de la Aemet, Ruben del Campo.

Los expertos recomiendan usar ropa fresca y de colores claros, ingerir comidas ligeras ricas en sales minerales, beber abundante agua, cubrir la mayor superficie de piel posible y la cabeza y abstenerse de practicar deporte en las horas de mayor insolación. «Una vez haya pasado la ola de calor, las temperaturas seguirán más altas de lo habitual», señaló Rubén del Campo.

Consejos de la Junta

La Junta de Extremadura pidió ayer que se extremaran las precauciones ante este cambio brusco de temperaturas. La directora general de Emergencias y Protección Civil, Nieves Villar, y el responsable del Centro de Urgencias y Emergencias 112-Extremadura, Juan Carlos González Rojo, recordaron los consejos a seguir por los ciudadanos. Ambos coinciden en que es necesario extremar el cuidado de niños y mayores, así como de enfermos crónicos, hidratarse correctamente y resguardarse en sitios frescos durante las horas puntas del día para evitar problemas de salud, se recomienda, sobretodo, no exponerse al sol y no hacer actividad física en las horas de calor, usar gorros o sombreros, ropa ligera y de colores claros, no beber alcohol, cafeína ni bebidas azucaradas, ya que favorecen la deshidratación y, por último, evitar cambios bruscos de temperatura con el aire acondicionado alto.

También, hicieron especial llamamiento a ciudadanos y a trabajadores del campo para que tomen las medidas de prevención contra los incendios.

En cuanto a situaciones de golpe de calor, advierten que lo primero que hay que hacer es llamar al 112, llevar a la persona que lo sufra a un lugar fresco y enfriarle con paños húmedos el cuerpo, mientras se espera la llegada del personal sanitario.

Avisos de Protección Civil

Protección Civil recomienda limitar la exposición al sol y mantenerse en lugares ventilados, así como beber frecuentemente agua o líquidos, ingerir comidas ligeras y regulares, ricas en agua y sales minerales, como frutas y verduras, utilizar ropa de colores claros, cubrir la cabeza y la mayor superficie posible de piel, evitar la realización de ejercicios físicos en las horas centrales. Además de estar pendiente de las personas mayores o aquellas que viven solas o están enfermas.

También, advierte de los incendios forestales provocados por el calor y la sequía. Ante ello, es necesario avisar al 112 en caso de percibir un fuego.