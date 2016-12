La incidencia de acoso escolar en Extremadura se sitúa en el 0,07%

La incidencia del acoso escolar en Extremadura es del 0,07%. Así lo aseveró ayer secretario general de Educación, Rafael Rodríguez de la Cruz, que compareció ante la Comisión de Educación, Empleo y Deportes de la Asamblea de Extremadura para informar sobre la Memoria de convivencia en los centros escolares y el protocolo de actuación aprobado por el Observatorio de Convivencia regional.

Según la memoria del pasado curso que recoge Efe, a nivel nacional la media de incidencia es del 9%. No obstante, Rodríguez insta a no bajar «la guardia» ante esta «lacra social». Para el secretario general, este documento era necesario por el aumento del acoso y el ciberacoso en los últimos años, que no estaba recogido en el Plan Regional de Convivencia Escolar de Extremadura de 2007.

En ese sentido, la nueva normativa, aprobada el pasado 26 de octubre, contiene el denominado Orientaciones educativas para el plan de actuación en relación con las alteraciones de la convivencia por acoso escolar en los centros educativos. Protocolos de intervención. En este documento se explican el acoso y el ciberacoso, problemas que, para Rodríguez, son puramente educativos y tienen que ser tratados en el propio centro por parte de los profesionales docentes y no docentes. El secretario general ha detallado que se divide en los apartados ‘Convivencia en el centro’, ‘Definición, características y tipos de acoso y ciberacoso’ y el ‘Ámbito de actuación’, que se centra en establecimiento de medidas de prevención.

Asimismo, tiene la sección de ‘Programas educativos en prevención de acoso’, como la mejora de las habilidades sociales y acciones de tutorías, y concluye con un conjunto de protocolos de actuación.

«TARDÍO» Y «FARRAGOSO» /Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario de Podemos Obed Arnaldo Santos ha criticado que se vaya «con retraso» respecto a otras comunidades autónomas en el asunto del acoso escolar.

Ha citado algunos «errores» como que se haya realizado de forma «jerárquica» en vez de una manera multidisciplinar, y ha añadido que el protocolo es una forma rápida de «callar bocas sin mucha inversión» que, además, ha sido difundido solo como «aconsejable».

A su vez, la parlamentaria del PP María del Pilar Pérez ha asegurado que algunos de los centros educativos extremeños no tenían conocimiento de que ya estaba subido a la plataforma Educarex y le han manifestado que se trata de un documento «farragoso».

En este sentido, Rodríguez de la Cruz ha cuestionado la información que le han trasladado a la diputada popular y ha respondido que se les informó a los centros con un comunicado sobre la aparición del documento en la web y que todos los representantes del observatorio extremeño lo valoran.