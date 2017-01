Un instituto extremeño presenta en Croacia su proyecto sobre emprendimiento

El grupo de alumnos y profesores del IES Pedro de Valdivia de Villanueva de la Serena (Badajoz), que participa en un proyecto europeo sobre emprendimiento, ha avanzado en su proyecto de plan de empresa gracias a una reunión mantenida en Croacia.

El proyecto Inspiring and developing our future wealth creators through entrepreneurship está dentro del programa Erasmus Plus y el el instituto extremeño participa en él junto a centros educativos de otros seis países europeos.

El objetivo de esta cita, que ha tenido lugar en la ciudad croata de Daruvar, ha sido el avance en el plan de empresa, que comenzó a gestarse a principios del curso pasado y que será presentado en la clausura del proyecto, que tendrá lugar en Rumanía el próximo mes de mayo.

En esta fase han trabajado sobre el marketing y la promoción de un producto o servicio.

Para ello, cada país ha tenido que preparar una presentación sobre los distintos medios que va a utilizar para dar a conocer su negocio y estimular las ventas de sus productos que, en el caso del centro educativo extremeño, se trata de relojes de sol.

Los estudiantes implicados son los encargados de exponer su trabajo y de hacer las presentaciones en inglés, la lengua vehicular del proyecto.

Además de las presentaciones digitales, se han llevado elaborados folletos, carteles y vídeos promocionales, que han sido divulgados en un expositor, aprovechando los mercados navideños típicos de estas fiestas.

Debido a la participación de cada uno de los países, esta sección se ha convertido en una feria de regiones.

En el caso de Extremadura, se ha promocionado la región con carteles, folletos, guías y productos típicos de estas fechas, como adornos navideños y turrones.

También se han realizado visitas culturales a otras ciudades de Croacia como Zagreb, Lipik y Osijek y a empresas de la zona, como la bodega Beljie, los establos de Lipik o la explotación de alojamiento rurales y comidas Baranjska.

El programa Erasmus Plus está impulsado por la UE para garantizar que los jóvenes y los adultos consigan las competencias necesarias para tener éxito en el mundo actual, a través de la innovación y la modernización de la práctica docente.

Para ello, promueve encuentros en todo el territorio comunitario entre los centros educativos participantes.