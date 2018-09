Las investigaciones universitaria deben valorarse por su contenido y no solo por donde se publiquen, según el Supremo

Un recurso presentado por una profesora de la Universidad de Extremadura (UEx) ha derivado en una sentencia del Tribunal Supremo (TS) en la que se establece que las investigaciones del personal universitario deben ser valoradas por su contenido y no sólo por la revista o medio donde son publicadas.

Esta profesora titular de Economía Financiera y Contabilidad de la UEx solicitó la evaluación de su actividad investigadora entre 2008 y 2013.

La Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora (CNEAI) la valoró negativamente al entender que dos de sus trabajos fueron publicados por un medio de divulgación "inadecuado", pues no figuraba en las fuentes de referencia indicadas en una resolución de 26 de noviembre de 2014.

Según la profesora, que presentó recurso de alzada y demanda ante tal decisión, el comité se limitó a analizar "las características de las revistas" en las que aparecieron sus trabajos, pero no se atendió la calidad de ellos.

En definitiva, reprochó que se diera más importancia al continente que al contenido.

"Es el trabajo, la aportación, no la publicación, el que ha de valorarse en función de si contribuye o no al progreso del conocimiento, si es o no innovador y creativo, o meramente divulgador", recoge textualmente la sentencia emitida por la Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS).

A juicio de la Sala, las investigaciones y aportaciones del personal universitario "no pueden dejar de examinarse sólo por el hecho de que no se publicaran en las revistas o medios incluidos" en los índices o listados identificados en una resolución, del 26 de noviembre de 2014, de la CNEAI.

De hecho, la sentencia admite el recurso presentado por la profesora de la UEx contra el criterio imperante de valoración en función de la publicación, y no por el contenido, y anula las resoluciones de la CNEAI y de la Secretaría de Estado de Educación y Universidad impugnadas en la instancia.

Ahora, el TS entiende y admite lo expuesto por la recurrente, y ordena la retroacción de las actuaciones al momento anterior a la evaluación de las aportaciones científicas de la profesora con el fin de que el comité "la lleve a cabo considerando las características de los trabajos, además de las del medio en la que se han publicado.