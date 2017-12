Islam en la escuela extremeña, se abre la polémica

Sres. gobernantes, apliquen el sentido común, ¿ aceptarían en los países musulmanes que se aplicase esta norma en sus escuelas? La respuesta es clarísima.............NO ¡¡¡¡¡. No me gustaría que las hijas de mis hijas llevaran obligatoriamente el burka en su PAIS¡¡¡¡¡¡¡ Sr Vara no deje esa herencia a sus descendencientes, no sea recordado por eso, por favor¡¡¡¡¡ bastante tolerantes y permisivos YA hemos sido, DEJE AL MENOS LAS COSAS COMO ESTAN , que no es poco¡¡¡¡¡¡