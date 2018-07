El consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, se perfila como nuevo presidente de Enresa, la empresa nacional de residuos radiactivos, siendo este otro de los nombramientos del gobierno de Pedro Sánchez. De ser así, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, tendría que hacer una pequeña remodelación en su equipo de Gobierno eligiendo a otro consejero que se pusiera al frente de este área. Fuentes socialistas confirman que ese nuevo nombre saldría del equipo que actualmente tiene Navarro.

El cargo que asumiría al frente de Enresa sería fundamental de cara el futuro de la central nuclear de Almaraz, cuyos propietarios tienen previsto pedir una prórroga de diez años en 2019 (para no tener que cerrar en 2023), la cual no sería posible si se cumple lo anunciado por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que no admitirá aplazamientos en ninguna instalación nuclear española.

Navarro es consejero de Economía e Infraestructuras desde 2015, cuando Fernández Vara volvió a ganar las elecciones. Ahora sería nombrado consejero de Enresa para que después el consejo de administración de la empresa pública lo pudiera proponer presidente.