Juan Antonio Morales, el diputado al que premió la Fundación Franco, deja el PP

Sorpresa mayúscula en las filas del Partido Popular extremeño. Quien fuera secretario provincial del PP de Badajoz, Juan Antonio Morales, anunció ayer su renuncia como afiliado del partido, a los cargos en el mismo, pero mantendrá su acta de diputado en la Asamblea regional, por lo que pasará a tener la condición de parlamentario no adscrito. En una carta publicada en su perfil de Twitter, y remitida a los medios de comunicación, Morales explica que su decisión responde, entre otras cuestiones, a la «dirección ideológica del PP en la sociedad española y particularmente en Extremadura», además de por su «entreguismo total al PSOE en la Diputación de Badajoz».

Morales, que a finales de 2016 protagonizó una ardua polémica al ser premiado por la Fundación Franco, asegura haber sido testigo de cómo a nivel regional se ha abandonado la defensa de los intereses generales de los extremeños permitiendo al PSOE «una hegemonía catastrófica para nuestras ideas». El diputado manifiesta que «no quiere ser cómplice del desastre que se avecina» para el PP en la región, así como «para los extremeños que han confiado en este partido» por haber perdido «la esencia» de su propia ideología y los «fundamentos clásicos de la derecha española». En esta línea, el exalcalde de Lobón apunta a las «constantes discrepancias» con el secretario general autonómico, Fernando Manzano, ya que «van en dirección totalmente contraria a querer ganar las elecciones en Extremadura».

Entre otras divergencias, Morales destaca las acciones y estrategia general de «entreguismo total al PSOE» en la diputación pacense. Como ejemplo cita «haber bajado los brazos y dejarnos escapar» al presidente socialista, Miguel Ángel Gallardo, cuando estuvo «contra las cuerdas» en el ‘Caso vacunas’. También habla de «obligar» a los alcaldes del PP a aceptar las condiciones «sin estar la mayoría de los casos de acuerdo con ellas, con tal de someterse a las imposiciones y caprichos» del presidente de la diputación.

Para el exdirigente del PP extremeño, el último de los «colmos políticos» ha sido la actitud del portavoz del partido en la diputación, Juan Antonio Barrios, tras la imputación de Gallardo por calumniar a un cargo del anterior Gobierno de Extremadura: «Es como si no hubiera ocurrido nada, ya que no se atreve, ni a sacarle los colores en el plenario de la diputación, ni a exigir la dimisión del presidente socialista».

Morales da a entender que el partido está dividido en Badajoz y que la dirección no cuenta con el apoyo de las bases como pusieron de manifiesto los resultados de las primarias del pasado jueves, «pues, como se sabe, no contó con las bases, a la hora de decidir el apoyo a los candidatos para dirigir el PP». A nivel nacional, asegura estar en desacuerdo con la gestión del PP en los últimos años y pone algunos ejemplos como «las relaciones del gobierno con Cataluña, el incumplimiento de compromisos adquiridos con nuestro electorado, el aborto, la memoria histórica, y el tratamiento con las autonomías».

LAS REACCIONES // El presidente del PP regional, José Antonio Monago, defendió ayer que el partido en la región «está muy centrado» y advirtió que no va «a permitir que se escore a la derecha». En una entrevista en TVE Extremadura, el líder de los populares extremeños explicó que tras conocer la renuncia de Morales le llamó «varias veces» pero no había podido hablar con él, algo que le «hubiera gustado». En cualquier caso, consideró que Morales «tendrá sus razones» y le deseó «en lo personal, lo mejor», aunque «en lo político no le puedo desear lo mejor».

Monago reafirmó que el PP regional es «un partido muy centrado», ya que a su juicio «la inmensa mayoría de los extremeños son gente muy centrada», por lo que no puede «permitir que se escore a la derecha, aunque haya gente de derechas» en la formación.

Cabe recordar que el presidente del PP pacense, Francisco Javier Fragoso, refrendó a Morales en su puesto de secretario provincial y lo mantuvo como segundo de su comité ejecutivo. El alcalde pacense aseguró ayer que la decisión de Morales le sorprendió y, aunque señaló que la respeta en lo personal, le hubiese gustado que si ha decidido irse del partido «lo hubiese hecho por completo, sin quedarse con el acta de diputado, que pertenece a las siglas del partido y a los votantes». «Lamento la decisión, creo que ha sido equivocada y también lamento que no ha sido consecuente, pues se debería ir con todas las de la ley y no mantener el privilegio de ser diputado», subrayó.

Por su parte, Barrios respondió a Morales que las decisiones que toman en la diputación son fruto de la colaboración y las relaciones que tienen con los alcaldes y portavoces de los municipios, por lo que «siempre han antepuesto el interés de los ciudadanos al personal y del partido».