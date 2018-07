Juan Antonio Morales se marcha del PP pero no abandona su escaño

El secretario general del PP de Badajoz, Juan Antonio Morales, ha anunciado esta mañana en sus redes sociales el abandono de su partido "por no compartir la dirección ideológica que ha tomado a nivel nacional y regional". Además, dice estar en desacuerdo con la gestión del PP en los últimos años y cita "como las relaciones del gobierno con Cataluña, el incumplimiento de compromisos adquiridos con nuestro electorado, el aborto, la memoria histórica, y el tratamiento con las autonomías". También señala que dejará el partido, pero abandonará su escaño como diputado autonómico, lo que conlleva pasar a condición de diputado no adscrito.

El hasta ahora número 2 provincial del PP de Badajoz asegura haber sido testigo de cómo a nivel extremeño se ha abandonado la defensa de los intereses generales de la población regional permitiendo al PSOE "una hegemonía catastrófica para nuestras ideas", señala.

Morales, de manera rotunda, dice que no "puede seguir soportando" este tipo de actuaciones y que "no quiere ser cómplice del desastre que se avecina para el Partido Popular y para los extremeños que han confiado en este partido".

También, declara que se ha perdido la "esencia" de la ideología del PP y los fundamentos básicos de la "derecha española". Morales hace constar su cariño a España y a Extremadura, lo que ha hecho plantearse abandonar el PP en el que tantos años ha permanecido, "luchando contra viento y marea, por numerosas divergencias con las políticas emanadas de la dirección del Partido, que he puesto muchas veces de manifiesto en los órganos internos, y sobre todo, en las constantes discrepancias con el Secretario General Autonómico, Fernando Manzano, que, a mi juicio, van en dirección totalmente contraria a querer ganar las elecciones en Extremadura".

El ya ex secretario provincial destaca algunas de esas discrepancias, entre otras "el entreguismo total al PSOE en la Diputación de Badajoz". Como ejemplos de ello expone: "Bajar los brazos y dejarnos escapar al Presidente socialista, cuando lo tuvimos contra las cuerdas en el caso “Vacunas, obligar a los Alcaldes del PP a aceptar condiciones, sin estar, en la mayoría de los casos, de acuerdo con ellas, con tal de someterse a las imposiciones y caprichos del Presidente de la Diputación de Badajoz, o a imputación en el Juzgado del Presidente de la Diputación por calumniar a un cargo del anterior Gobierno de Extremadura, y la “jactancia” con la que se ha expresado éste en las redes sociales, en contra de los compañeros de Nuevas Generaciones. Todo esto, sin una respuesta adecuada, pues, para el Portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Badajoz, Juan Antonio Barrios, es como si no hubiera ocurrido nada, ya que no se atreve, ni a sacarle los colores en el Plenario de la Diputación, ni a exigir la Dimisión del Presidente socialista".

Morales da a entender que el partido está dividido en Badajoz y la dirección no cuenta con el apoyo de las bases como ponen de manifiesto los resultados las primarias del día de ayer, "pues, como se sabe, no contó con las Bases, a la hora de decidir el apoyo a los Candidatos para dirigir el PP".

A pesar de su descontento y tristeza, Morales manifiesta que seguirá trabajando con fuerza e ilusión desde su escaño en la Asamblea de Extremadura, para defender las mejores condiciones de vida de los extremeños. Finalmente, señala que sus puertas están abiertas a cualquier sugerencia.