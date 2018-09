La Junta cree «innecesario» el ATI de Almaraz ante su «horizonte» de cierre

La consejera de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura, Olga García, consideró ayer que la puesta en funcionamiento del Almacén Temporal Individualizado (ATI) en la Central Nuclear de Almaraz (CNA) no es «necesaria» ante el «horizonte» de cierre de la planta en el 2020. Este almacén, destinado a albergar el combustible usado de sus dos reactores, se encuentra ya completamente finalizado y cuenta con todos los permisos necesarios para su puesta en marcha. La carga del primero de sus contenedores se realizará previsiblemente el mes próximo, antes de que dé comienzo la próxima recarga de combustible de su Unidad I.

«La vigencia de las autorizaciones de los dos reactores de Almaraz cumple en 2020 y, basándonos en ello, no consideramos necesaria la construcción del ATI, teniendo en cuenta ese horizonte», señaló García a preguntas de los periodistas en Cáceres.

Igualmente, la consejera recordó que su autorización es competencia estatal, algo que ha seguido los «trámites oportunos», entre ellos la consulta del ministerio a las administraciones, entre ellas la Junta de Extremadura, quien plasmó en sus observaciones que «no lo considerábamos necesario».

Desde la Central Nuclear de Almaraz no se quiso ayer entrar a valorar las palabras de la consejera. No obstante, en diferentes ocasiones anteriores, desde la planta cacereña se ha asegurado que, independientemente de que la central obtenga una prórroga para seguir funcionando o no, el ATI resulta necesario. Primero, se ha aducido, porque en caso de desmantelamiento también habría que disponer de esta instalación para alojar allí el combustible irradiado, que no puede dejarse en las piscinas donde se encuentra actualmente ni tampoco trasladarse a un Almacén Temporal Centralizado (ATC), un proyecto que acumula un importante retraso. Segundo, porque para su Unidad I se preveía que la piscina quedase saturada a finales de este mismo año, por lo que, de no estar operativo el ATI, este reactor no hubiese podido seguir funcionando hasta agotar el actual permiso de explotación.

NO ES UNA «CUESTIÓN PUNTUAL» / En cualquier caso, al ser cuestionada ayer Olga García por la posibilidad de que el ATI no entrara en funcionamiento, García afirmó que no se puede tratar el tema nuclear como «una cuestión puntual», por lo que no se puede tomar una decisión «de forma aislada» del sistema eléctrico nacional.

En este sentido, recordó que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado que está en «avanzado estado de elaboración» una nueva ley de cambio climático que, a su juicio, recogerá «una planificación en materia energética y contemplará la materia nuclear».