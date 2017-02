La Junta dice que la convocatoria de oposiciones depende del Ministerio

La consejera de Educación, Esther Gutiérrez, recalcó ayer que la «intención» de la Junta de Extremadura es convocar oposiciones de Secundaria en 2017 aunque se está a la espera de un pronunciamiento por parte del Gobierno de España en cuanto a la «legalidad o no» de convocarlas. Gutiérrez realizó estas declaraciones a preguntas de los medios momentos antes de comenzar el noveno Congreso de la Federación de Enseñanza de CCOO Extremadura celebrado en Mérida (Badajoz).

«Estamos pendientes de ese pronunciamiento. Sí tengo que manifestar que existe una preocupación por parte de la consejería porque el ministerio no termina de pronunciarse y no hay buenas expectativas al respecto. Siempre hemos dicho que esa es nuestra intención (la convocatoria) pero que evidentemente lo que va a determinar que haya oposiciones será el pronunciamiento del ministerio en cuanto a la legalidad o no de la convocatoria», aseveró. Según recoge Europa Press, la responsable autonómica manifestó que lo que «no» puede hacer la Junta de Extremadura es seguir adelante con una convocatoria de oposiciones si el ministerio dice que, «por falta de presupuesto, no sería legal y eso se podría impugnar», ya que así se estaría haciendo un «flaco favor» a todos los opositores, en cuanto a que se celebre un proceso de estas características y que luego «no fuera válido».

Preguntada sobre cuándo se podría pronunciar el Gobierno de España en este sentido, la consejera ha indicado que podría ser «a final de mes», pero que está habiendo «bastantes movimientos» y se están manteniendo «distintas reuniones», por lo que ha confiado en que espera «poder avanzar» esta semana. «Lo que sí va a hacer esta consejería una vez que tenga la información, sería trasladarlo a una mesa sectorial y en esa mesa sectorial, con todos los agentes sociales implicados», afirmó.