La Junta de Extremadura anima a afrontar el problema demográfico con propuestas

Efectivamente parece que en los cuatro años del canario todo fue desarrollo pero de eso nada Aun estamos esperando el arreglo de carreteras sobre todo la ex 323 pero hay que decir en honor a la verdad que Vara está tambien olvidando la Serena y Siberia que cada vez van a peor en cuanto a poblacion Y me pregunto ( y una respuesta no estaria en la infraestructura viaria que es tercer mundista 9 Dense una vuelta por estas carreteras ( por darles algun nombre )son intransitables y las llevamos sufriendo decadas sin que nadie se preocupe Srs politicos no solo existen los pueblos y ciudades grandes tambien los pequeños