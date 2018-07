La Junta extremeña destaca que por primera vez en 10 años se consigue bajar la barrera de los 100.000 parados

La consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, Esther Gutiérrez, ha tachado de positivos los últimos datos de paro registrados en la región, y subraya que los mismos evidencian que "cada vez hay más oportunidades laborales" en la comunidad, y ha confiado en que el nuevo Ejecutivo central del PSOE "va a tener una mayor sensibilidad" con la autonomía en sus reclamaciones en materia de empleo.

Tras destacar que el comportamiento del paro registrado en junio en la región es "en líneas generales mejor" que la media española, y que "por primera vez" en 10 años, Extremadura consigue "bajar la barrera de los 100.000 parados", ha incidido en que el desempleo ha bajado "el doble" que a nivel estatal.

Así, ha defendido que "es el mejor junio de la serie histórica" en materia de paro en Extremadura, al tiempo que ha destacado que desde el inicio de esta legislatura la comunidad registra "25.000 parados menos", y ha recalcado también que en materia de afiliación la región ha acumulado "el mejor mes de junio".

De igual modo, y tras resaltar que por "quinto mes consecutivo" aumenta el número de autónomos en Extremadura, ha reconocido que se sigue dando la "amenaza" de la temporalidad en el empleo en la región, algo que según ha subrayado "lo agrava" la reforma laboral nacional aprobada por el PP.

Con ello, ha considerado que éstos son "evidentemente buenos datos que benefician a todos los sectores, de todas las edades, hombres y mujeres y de todos los puntos geográficos de la región".

Al mismo tiempo, ha destacado que el "descenso" del paro extremeño "no es casual" sino "gracias a un logro colectivo, a un esfuerzo de la sociedad extremeña en general, tanto empresas, como cooperativas, autónomos, trabajadores que de alguna manera se han esforzado por mejorar su empleabilidad".

En la misma línea, la consejera ha defendido que hay que "seguir insistiendo" en que la reforma laboral nacional aprobada por el PP "sigue perjudicando la calidad del empleo" en Extremadura; así como que la situación económica actual "no justifica que esta legislación siga tal cual" puesto que la misma es "perniciosa y contraproducente para el empleo".

De este modo, y dentro de la "prudencia y la moderación" con la que según recuerda la Junta "suele tratar" los datos del paro, ha reconocido que hay que "seguir trabajando conjuntamente para que el paro siga descendiendo en la región y para mejorar la calidad del empleo de los extremeños y extremeñas".

En todo caso, ha lanzado un "mensaje de esperanza y de confianza" en el sentido de que "la situación está mejorando también en Extremadura" y de que "cada vez hay más oportunidades laborales". "Seguiremos trabajando para mejorar esa calidad en el empleo que es tan necesaria", ha espetado.

Además, ha subrayado que el Ejecutivo extremeño seguirá reivindicando ante el Gobierno central un Plan de Empleo Extraordinario y un Plan de Empleo Joven, así como que "cambie esa reforma laboral tan perniciosa", y que modifique las políticas activas de empleo para poder adaptarlas a las "circunstancias y características" de la región.

Con ello, ha defendido que "con el cambio de gobierno (en España) se nos abre unas nuevas perspectivas", y se ha mostrado "convencida" de que el nuevo Ejecutivo nacional del PSOE "de alguna manera va a tener una mayor sensibilidad con esta tierra". "Desde Extremadura así lo deseamos y así lo pediremos", ha añadido.

Sobre este respecto, ha señalado que la Junta está "a la espera" de poder mantener una reunión con la ministra de Empleo para trasladarle las "inquietudes" de Extremadura, como según ha recordado ya hizo la Administración autonómica con el anterior Gobierno estatal del PP.

Por otra parte, a preguntas de los medios sobre una posible cotización de los autónomos según sus ingresos, la consejera ha dicho que "simplemente que se lo planteen, que lo estudien" la Junta lo valora "muy positivamente" porque "es necesario" comenzar a estudiar tal posibilidad.

"Es necesario que el Gobierno central empiece a estudiar esa posibilidad", ha espetado, al tiempo que ha considerado que "es fundamental que se tenga ese tipo de guiños y de nuevas acciones que marcan la diferencia, y sobre todo con un colectivo como es el de los autónomos que realmente hacen un esfuerzo importante", ha señalado.

"Yo espero que esto avance. Es verdad que ella ha dicho que es cuestión de estudiarlo y que le parecería muy interesante... Simplemente con el gesto de haberlo puesto encima de la mesa, yo creo que la intención está clara y seguirán avanzando en un futuro", ha concluido.

Además, el portavoz de su propio partido en la Asamblea de Extremadura, Valentín García, ha destacado que la región encuentra una "senda continuada" de generación de empleo. Así, García ha considerado que los datos del desempleo en el mes de junio son "buenos", aunque ha resaltado que su partido no es "tremendista" cuando los datos son mejores o son peores sino que mantiene la "prudencia".

"Dentro de una línea de prudencia hay que decir claramente que la tendencia del mercado de trabajo, como venimos expresando en los últimos años, es que Extremadura encuentra una senda continuada de generación de empleo", ha aseverado en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de portavoces. Ha hecho hincapié en que no es solo importante el número final de desempleados sino cómo evoluciona la calidad del empleo dentro del mercado de trabajo, momento en el que ha remarcado que desde 2008 la región no bajaba de la cifra "psicológica" de los 100.000 desempleados.

El diputado autonómico ha asegurado que, a pesar de la reforma laboral y la "precariedad", en el comportamiento del mercado laboral en los últimos tres años ha habido una "apuesta decidida" de la Junta de Extremadura en los sectores productivos de la economía.

De esta forma, ha dicho que las administraciones, incluida la de Monago, ha dicho, han recurrido al empleo público como "medida para combatir la pobreza", aunque los contratos realizados por el 'popular' en su último año "tuvieron que ver más con ganar las elecciones de 2015" que con combatir la pobreza.

"Esto son como las gafas, una veces está graduadas, otras veces están polarizadas, otras veces son progresivas y otras veces son opacas. El Partido Popular tiene gafas opacas cuando habla del empleo en estos momentos y tiene amnesia cuando recuerda o no quiere recordar lo que pasó en su legislatura", ha dicho,

"La tendencia es positiva, llevamos tres años mejorando el empleo y la calidad del empleo y hay variables dentro del mercado de trabajo que nos permiten afirmar que hoy el mercado de trabajo tiene más calidad que hace tres años, aunque la reforma laboral de Rajoy y el Partido Popular dificulta mucho esa recuperación", ha aseverado.

REACCIONES

En cuanto a la reacción de los diferentes partidos de la oposición, en primer lugar, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, Cristina Teniente, ha criticado que el empleo creado en el pasado mes de junio ha sido "temporal" y está "condicionado en su gran mayoría" a la campaña agraria.

Teniente ha valorado de esta forma, tras la Junta de Portavoces, que el paro haya descendido en 5.453 personas en junio en Extremadura, según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Así, aunque ha calificado estos datos como "positivos", ha dicho que los mismos deben interpretarse, en su opinión, en un contexto de "prudencia", porque en su evolución "influye de forma clara la estacionalidad", concretamente a las campañas agrarias y al retraso de las mismas, ha dicho.

También, ha indicado que el 60% de los afiliados en el mes de junio corresponden al régimen agrario, a lo que ha unido que la contratación indefinida se ha reducido un 11,8%.

"Por lo tanto, todo el empleo que se ha creado es temporal y está condicionado en su gran mayoría a la campaña agraria, no al repunte de la actividad en nuestra región", ha aseverado.

De esta forma, la 'popular' ha resaltado que los datos de desempleo se deben interpretar como una "tendencia" y no de manera aislada y, en este sentido, en el último año ha expuesto que la afiliación ha subido en Extremadura un 1,06% frente a un 3,11% a nivel nacional.

Asimismo, ha criticado que se ha perdido tejido autónomo en el último año, en donde esta cifra ha caído un 0,09% frente a un incremento en la media nacional de un 1,09%, así como que ha descendido también el saldo de las empresas en los últimos tres años.

En esta línea, y si hubiera habido un crecimiento de la afiliación al ritmo de la media nacional durante toda la legislatura, ha recalcado la portavoz del PP en la Asamblea, Extremadura tendría 20.000 afiliados más.

"Estamos en un proceso de desconvergencia o de divergencia con la media nacional cuando recibimos fondos para converger o para aproximarnos", ha lamentado.

Seguidamente, el portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, Álvaro Jaén, ha advertido de la elevada tasa de temporalidad del empleo que se crea en la región y ha anunciado que mañana presentarán una ley que incide en las cláusulas sociales en las contrataciones públicas tras alcanzar "un acuerdo con el PSOE".

Tras la Junta de Portavoces de la Asamblea, Jaén ha lamentado que "en los últimos años hay una constante que se repite una y otra vez, más allá de pequeñas variaciones" en los datos de desempleo.

En este sentido, ha subrayado que de los más de 66.000 contratos que se firmaron en junio en Extremadura, 63.988 fueron temporales, un "mal endémico" en la comunidad, pues se crea empleo "de meses y de algunos días", lo que impide "construir un proyecto de vida a día de hoy en la región".

Desde la formación morada trabajan para intentar dar una solución a este problema y, según Jaén, después de "negociar mucho", han "conseguido arrancar un acuerdo al PSOE" para que "en materia de contrataciones públicas se mejoren las condiciones actuales".

Así, este grupo político presentará mañana una ley "muy importante" de contratos públicos" que incide en las cláusulas sociales para fomentar el respeto a los derechos laborales de los trabajadores, "evitar que haya descuelgues" y combatir la precariedad en el empleo.

Una norma, con "más transparencia", que favorezca a "las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas y los autónomos", y que haga "más justas e igualitarias las licitaciones".

También, ha logrado crear "una oficina anticorrupción", aunque con otro nombre por -según Jaén- las reticencias de la Junta a que se llamase así, y hacer "extensivas al ámbito municipal estas cláusulas sociales".

Finalmente, la portavoz parlamentaria de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha calificado como "buenos" los datos de desempleo conocidos hoy, aunque ha advertido de que "no se debe caer en la complacencia" y espera que se consoliden en septiembre y que el empleo que se genere sea de más calidad.



Para ella, son datos buenos porque el que 5.543 extremeños hayan encontrado empleo es positivo, una tendencia que es recurrente en los últimos meses, pero ante la que no se puede ser complaciente.



Además, ha valorado que por primera vez en esta década el paro haya bajado de 100.000 personas en Extremadura, aunque es un empleo muy precario, una tendencia que espera se vaya corrigiendo en los próximos meses.



En este sentido, ha precisado que en el próximo pleno la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, comparecerá para presentar la propuesta de empleo para 2018 y 2019, "y veremos las iniciativas que trae para asentar estos datos".



La portavoz ha hecho hincapié en que "la denostada agricultura" sigue siendo la que "tira del empleo" y no tanto la construcción, por lo que ha insistido en la necesidad de que se ejecuten los presupuestos y que se licite la obra pública que en ellos está prevista, ya que hasta el momento esa ejecución "está bajo mínimos".



"No hay mejor política de empleo que crearlo a través de las empresas, con obras públicas y ejecutando lo previsto", ha dicho.