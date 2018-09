La Junta garantiza el transporte regular por carretera a todos los pueblos extremeños

La Junta de Extremadura ha garantizado hoy el servicio del transporte regular de viajeros por carretera a "todos" los municipios de la región, después de que el PP haya advertido de las dificultades que atraviesa la empresa que lo presta en 114 localidades de la provincia de Cáceres.

"Todos los pueblos de la región tienen asegurado su transporte y su movilidad" a través de 46 concesiones, ha aseverado hoy el director general de Transporte, José González Rubio, en comisión parlamentaria en respuesta a una pregunta del diputado del PP Víctor del Moral.

El parlamentario ha acusado a la Junta de adeudar 860.000 euros a la empresa Mirat Transporte, adjudicataria de tres concesiones para ofrecer el servicio a estos 114 municipios y que, según Del Moral, se encuentra "en una situación cercana a la quiebra".

Ha preguntado además por qué la Administración ha pasado de fijar un pago de 860.000 euros en los ejercicios 2016 y 2017 a los 166.000 previstos para este ejercicio, poniendo de este modo en peligro a la empresa y los 35 trabajadores con que cuenta.

El director general le ha respondido que Mirat Transporte presentó "unilateralmente" un estudio económico de sus líneas a la Junta de Extremadura, que se tomó en cuenta con la condición de que la Administración liquidaría según los "servicios prestados".

Ha apuntado que la Junta ha pagado casi 900.000 euros a la empresa y que ésta no tiene todavía concedido el segundo semestre de 2017, algo que no ocurrirá hasta que no se liquiden los tres semestres anteriores -que los tiene aprobados-, de manera que ahora mismo Mirat "adeuda" a la Administración más de 200.000 euros.

Por ello, ha aseverado, la empresa "no puede decir que se le debe ni un solo euro" porque "se le han pagado 861.000 euros, le corresponderían 865.000 contando los dos años -2016 y 2017- y habría que pagarle aproximadamente 4.000".

Asimismo, ha añadido que en 2018 tiene "asegurados" los 400.000 euros que le corresponden y que en 2019 ya entrarán en vigor las nuevas concesiones con las compensaciones económicas que corresponda a cada una de ellas.

En cualquier caso, ha insistido en que "todos" los pueblos de Extremadura tienen garantizado su transporte porque, desde 2015, la Junta está cubriendo los déficit de explotación del servicio.