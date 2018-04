La Junta ha expedido 1.208 licencias interautonómicas de caza y pesca

La Junta de Extremadura ha expedido algo más de 1.200 licencias interautonómicas de caza y pesca entre finales del 2015, cuando comenzaron a concederse, e inicios de abril de este año. Con un coste de 70 euros en el caso de la caza y de 25 en el de la pesca, estas autorizaciones permiten la práctica de cada una de estas actividades durante un año en los terrenos cinegéticos o ríos de las ocho comunidades adheridas al convenio sin necesidad de realizar trámites adicionales. Además de Extremadura, toman parte en esta iniciativa Aragón, Asturias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid y Murcia.

De las 900 licencias interautonómicas de caza tramitadas por la Junta en estos aproximadamente dos años y medio, más de dos terceras partes (668) han sido para residentes en Extremadura. El número es más bien escaso si se tiene en cuenta que son decenas de miles los aficionados que hay en la región. «Necesitas cazar en un mínimo de tres comunidades para que te merezca la pena pagar los setenta euros», aclara José María Gallardo, presidente de la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza). Lo más habitual, añade, es que quienes solicitan estos permisos sean aficionados que cazan corzos en Galicia y Castilla y León o que asisten a monterías en Salamanca y Ávila. «En caza menor solemos ir más a Castilla-La Mancha y Andalucía», puntualiza, autonomías que no suscribieron el acuerdo. «Es una pena que se haya quedado tan coja esta licencia al faltarle dos comunidades tan importantes como estas dos», resalta.

En cualquier caso, señala que «los extremeños suelen salir menos de su tierra a cazar» que otros aficionados españoles, tanto porque los recursos cinegéticos existentes en la región hacen que sea menos «necesario» para ellos, como por el desembolso al que obligan estos desplazamientos. «Es más normal que este trámite lo realicen, por ejemplo, madrileños que vienen a Extremadura», precisa.

DE OTRAS REGIONES / Extremeños aparte, son precisamente los residentes en la Comunidad de Madrid los que aparecen con un mayor número de licencias interautonómicas cinegéticas expedidas en la región desde 2015, con 107. Superan claramente a los castellanomanchegos (39), a los castellanoleoneses (30) y a los andaluces (16).

Por contra, en el caso de las licencias de pesca, el presidente de la federación extremeña de este deporte, Miguel Ramón Bonifacio, apunta que «no es muy frecuente» que vengan aficionados de otras autonomías. «Yo creo que somos más los extremeños que salimos fuera», afirma. Entre estos últimos, precisa, lo más común es que se trate de «gente de la parte norte de la provincia de Cáceres» que va a pescar a Castilla y León «sobre todo trucha». Así, «Ávila, Salamanca, León, o el norte de Palencia» son algunos de los destinos más frecuentes, junto con Asturias.

De los que llegan de fuera, destaca a los madrileños «que vienen a pescar ciprínidos». De hecho, los habitantes de esta comunidad son los que suman más licencias interautonómicas de pesca concedidas en la región, por encima incluso de los extremeños (105 frente a 99, respectivamente).

No obstante, Miguel Bonifacio señala que es muy habitual que los pescadores extremeños que desean obtener estos permisos lo hagan a través de internet en las webs de otras comunidades, como Castilla y León o Aragón, que permiten su obtención instantánea, algo que también ocurre con los cazadores, confirman desde Fedexcaza. En estas comunidades, tras el abono de la tasa mediante tarjeta bancaria, puede imprimirse el permiso desde cualquier ordenador, posibilidad que de momento no ofrece la Junta de Extremadura.

«En Castilla y León, vas a la página web de la Junta, solicitas bien la licencia territorial o la interautonómica, rellenas tus datos personales, realizas la declaración responsable, pagas y, si todo está ‘ok’, al minuto la tienes en el correo electrónico tuyo, la puedes imprimir y marcharte a pescar en ese mismo momento, cosa que aquí es imposible», explica Bonifacio. En cambio, en Extremadura, una vez pagada la tasa hay que enviar «por correo» la solicitud y, partir de ahí, «lo que te tarde en llegar. Yo la mía la pedí hace diez días y todavía no me ha llegado», explicaba recientemente el presidente de la Federación Extremeña de Pesca. «Económicamente esto no es rentable para la Administración autonómica y a efectos de imagen resulta feo que la gente de aquí se vaya a Castilla y León o Aragón a pedir la licencia», lamenta.

Desde la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio se indica que «Actualmente se está trabajando para implantar la tramitación telemática tanto de licencias interautonómicas, como de las de licencias de caza y pesca de Extremadura» y que se espera que esta gestión sea ya una realidad «a lo largo de este año».