La Junta mantiene la convocatoria de oposiciones en Sanidad

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha asegurado este viernes que se convocarán oposiciones en el Servicio Extremeño de Salud (SES), y que está previsto que sea a mediados de año, con el objetivo de que los exámenes se realicen a finales de 2017 o principios de 2018.

Vergeles ha indicado que "está convencido" de que la convocatoria se va a llevar a cabo, pues no se convocan oposiciones en el SES desde 2011, algo que para el consejero "no es legitimo ni de justicia para una región que necesita empleo estable y de calidad". Por ello, ha incidido que la convocatoria "no está en cuestión".

Lo que sí está aún en fase de negociación con el Ministerio de Hacienda es la eliminación de la tasa de reposición, de modo que si esta se suprimiera, significaría el aumento del número de plazas en la convocatoria de las oposiciones. Por este motivo, aún no se conoce el número de plazas que podrían salir.

Por otro lado, también está en negociación las bases de la convocatoria, ya que cabe recordar que el SES ha propuesto que se baremen tres aspirantes por plaza, un planteamiento que no ha sido aceptado por las organizaciones sindicales que exigen que se tengan en cuenta los méritos de todos los que obtengan a partir de un 5 en el examen.

"Estoy convencido de que llegaremos a un acuerdo", ha expresado Vergeles, pues considera que tanto las organizaciones sindicales como la administración sanitaria tienen como objetivo que "el empleo sea estable y de calidad", ha dicho el responsable regional en Cáceres antes de asistir a la constitución del Consejo Científico Asesor del Sistema Sanitario Público de Extremadura

Igualmente, ha expresado que quiere que se "respeten" los criterios de mérito, de capacidad e igualdad en el acceso y también que sean lo "suficientemente ágiles" para que puedan darle respuesta a los ciudadanos. "Que tengan una vida cierta de cara a que cada dos años hay oposiciones y cada dos años hay concurso de traslado", pues eso le da un "panorama de desarrollo muchísimo más pleno" a los futuros opositores del SES.

Calendario de vacunación

Por otro lado, tal y como avanzó ayer Vergeles, en Madrid, en la XXI conferencia sobre 'La Calidad en el Sistema Nacional de Salud', ciclo organizado por Previsión Sanitaria Nacional (PSN) y la Fundación Ad Qualitatem, ha considerado que el calendario vacunal debería ser competencia del estado porque, ha dicho, "ni los virus ni las bacterias entienden de comunidades autónomas", y porque existe el mismo riesgo epidemiológico entre Extremadura y en la Comunidad de Valencia.

De este modo, ha insistido en que el "calendario vacunal debe ser único", además de que, se debe llevar a cabo una "reforma" de los estatutos de autonomía para que devuelvan esas competencias al Estado.

En esta misma línea, también ha expresado que "no debemos ser competentes en los requisitos higiénicos sanitarios de salud pública que les exigimos a las empresas" porque "estamos en un mercado mucho más global" y no se "deben hacer distinciones entre las diferentes Comunidades Autónomas".