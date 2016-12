La Junta pagará a proveedores con los 185 millones que recibirá del FLA

La Junta de Extremadura recibirá 185 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que le permitirá cumplir con el objetivo de pago a proveedores, según informó ayer el presidente del Gobierno regional, Guillermo Fernández Vara, e informa EFE,

En el transcurso de una visita a la exposición Historias de un Camino y de las nuevas instalaciones del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, el presidente extremeño señaló a los medios que el pago a proveedores era algo «fundamental». Para Fernández Vara, en este año y medio de legislatura se han hecho muchas cosas en un escenario «complicado», pero aquellos que cobran a tiempo saben muy bien lo importante que es que te paguen pronto cuando haces un trabajo. A su juicio, Extremadura se está convirtiendo en una de las comunidades que mejor paga en estos momentos, mientras que antes era de las peores. «A mí eso me satisface porque estoy convencido de que no puede haber buena política si no hay una buena gestión», agregó.

Por otra parte, el presidente de la Junta afirmó ayer que impulsará la movilidad de los empleados públicos en España y la unidad de mercado en el seno de la Conferencia de presidentes de las comunidades autónomas que se celebrará en enero.

«POLÍTICA Y ACUERDOS»/ El presidente aseguró en otro acto en Mérida que espera que sea una reunión en la que haya mucha política, pero en la que también haya acuerdos que conviertan esas políticas en hechos concretos.

Respecto a la movilidad de empleados públicos dentro del territorio nacional, Fernández Vara manifestó que hoy es casi imposible cambiar de región, algo que hay que corregir porque no es lo que la Constitución defendía.

Además, el presidente extremeño explicó que el pasado miércoles hubo una reunión preparatoria en Madrid para la Conferencia de Presidentes que, según la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, fue positiva y en la que se concertaron varios temas.

«Es muy importante que haya este consenso puesto que el PSOE, que forma parte del Gobierno en diez comunidades autónomas, siete de ellas con la presidencia, es el primer interesado de que el congreso salga bien», agregó el presidente extremeño en Mérida.