La Junta pedirá a Air Nostrum mejorar los horarios de los vuelos desde Badajoz

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha avanzado que próximamente se reunirá con los responsables de Air Nostrum para analizar los resultados del primer año de operaciones de la compañía desde el aeropuerto de Talavera la Real (Badajoz) y para abordar su continuidad, donde tratará de mejorar algunas cuestiones, entre las que ha citado los horarios de los vuelos.

Fernández Vara, que ha sido preguntado por el cumplimiento del contrato con la compañía aérea el próximo 18 de febrero durante el balance del año ofrecido este jueves en Mérida, ha señalado en todo caso que la respuesta de la ciudadanía al servicio de Air Nostrum ha sido "positiva", dado que se ha incrementado de manera "muy notable" el número de viajeros con respecto a los años anteriores previos a la suspensión de los vuelos.

Así, en un próximo encuentro con la compañía, además de analizar los resultados, se estudiará si hay posibilidad de mejorar "determinadas cuestiones", entre las que ha hecho referencia expresamente a los horarios.

El jefe del Ejecutivo regional ha señalado que la mejora de los transportes es un "reto crucial" para la comunidad, al considerar que las comunicaciones "son el secreto del futuro en una sociedad en la que la industria fundamental va a ser la industria turística".

El transporte ferroviario

En esta línea, también se ha referido al transporte ferroviario, y más concretamente a la próxima reunión a celebrar en Extremadura con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para la que aún se está buscando una fecha.

Fernández Vara ha avanzado que ha escrito al ministro para ofrecer una serie de fechas a lo largo del mes de enero y de la primera quincena de febrero para cerrar un encuentro en el que, según ha dicho, se van a "aclarar" los plazos en los que se desarrollará la inversión del tren extremeño, así los tiempos de desplazamiento de la infraestructura una vez esté en marcha, para que "no haya ninguna duda y se sea transparente".

Según el presidente extremeño, "los tiempos de las falsas verdades se han acabado" y "nadie se cree ya nada", ha asegurado con respecto a las promesas sobre el ferrocarril extremeño. "Hasta que no toque el asiento del vagón ya no me lo creo", ha espetado.

Por otro lado, con respecto a la reunión prevista con el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha dicho que estaba fijada para el 23 de enero, pero que finalmente se va a buscar una nueva fecha debido a que coincide con el debate de las enmiendas parciales para la aprobación del presupuesto de la comunidad para 2017.