La Junta recalca hoy en el CPFF que el objetivo de déficit sea del 0,3%

El Gobierno de Extremadura mantendrá hoy en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) su posición a favor de la flexibilización del objetivo de déficit autonómico en la nueva senda de consolidación fiscal para los próximos tres años (2019-2021); y alcanzar el 0,3%. A juicio de la Junta, «para una comunidad como esta, tener dos décimas más de déficit es favorable, pues suponen alrededor de 40 millones de euros», informaron a EFE fuentes del Ejecutivo regional.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se reunirá hoy de forma telemática para evaluar dicha senda de estabilidad, después de que las comunidades gobernadas por el PP se opusieran a la propuesta en el anterior encuentro, que fue el 19 de julio y en el que se flexibilizó el objetivo de déficit autonómico.

De hecho, el Consejo de Ministros retomará su actividad el viernes tras el período estival de verano con la finalidad de aprobar, previsiblemente, la nueva senda de estabilidad presupuestaria para el trienio 2019-2021. El Gobierno deberá remitir la propuesta a las Cortes generales para su debate, ya que la anterior fue rechazada por el Congreso el 27 de julio al contar solo con el apoyo del PSOE y el PNV.

En opinión del Gobierno extremeño, el hecho de que llegue a las comunidades autónomas esa mayor facilidad para cumplir con los objetivos de estabilidad es positivo, pues son las administraciones regionales «las que gestionan la Sanidad, la Educación y, en definitiva, los servicios a las personas que garantizan el cumplimiento del mandato democrático del Estado de Derecho».

LA MAYORÍA REPETIRÁ EL VOTO // Será la primera vez que el CPFF se celebre vía telemática, y según han informado a EFE las respectivas consejerías de Hacienda, en su mayoría, las comunidades prevén repetir el sentido del voto emitido hace algo más de un mes, el 19 de julio, cuando las autonomías socialistas votaron a favor de la propuesta que relajaba el déficit en 2019 (salvo la Comunidad Valenciana que se abstuvo) además de Cantabria mientras que se opusieron las gobernadas por el PP y Canarias.

Y aunque, con toda probabilidad, las comunidades van a mantener su postura, alguna, como el Gobierno de La Rioja que se opuso, ha precisado que en la sesión de mañana mostrará «más contundencia, si cabe, ante las negociaciones del Gobierno y Podemos sobre el techo de gasto que implican subir más los impuestos».

Canarias volverá a pedir al Gobierno que permita aplicar en 2019 el superávit de las islas en los presupuestos generales de la comunidad autónoma y así poder aumentar el gasto en sanidad, política sociales y educación. La Comunidad Valenciana, que el 19 de julio rompió el sentido del voto socialista al abstenerse y no apoyar la propuesta del Gobierno, no desvelará su postura hasta hoy mismo. Cantabria, la única comunidad no socialista que votó a favor, mantendrá el apoyo a la senda de estabilidad por entender que permite «mayor holgura» para la elaboración del presupuesto regional y que los ajustes sean «más suaves».

Sin embargo, el Gobierno catalán decidió ayer no participar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, al considerar que este mecanismo no es «efectivo», y ha abogado por celebrar encuentros bilaterales para abordar los asuntos económicos que atañen a Cataluña.

La Ley de Estabilidad determina que los objetivos de déficit y deuda deben ser aprobados en el Congreso y en el Senado y, en caso de ser rechazados como ha ocurrido en esta ocasión, el Ejecutivo tiene un mes para presentar una nueva propuesta, que debe aprobarse en el seno del Consejo de Política Fiscal.

EL GOBIERNO SE MANTIENE // Esta vez, el Gobierno lleva la misma proposición que planteó el 19 de julio: un objetivo de déficit del 0,3% para el año 2019, del 0,1% en 2020 y equilibrio presupuestario en 2021.

De aprobar el Congreso finalmente esta propuesta, el techo de gasto para el año de 2019 sería de 125.064 millones de euros; un 4,4% más que en 2018, lo que se traduce en 5.230 millones adicionales.