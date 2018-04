La Junta rechaza la nueva regulación de interrumpibilidad eléctrica porque perjudica a las empresas

El consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, ha considerado que la nueva regulación de interrumpibilidad eléctrica es "insuficiente" puesto que "no" atiende a las reclamaciones realizadas por la Junta de Extremadura y que "perjudicará" a las grandes empresas de la región, como Siderurgia Balboa.

De esta manera lo ha manifestado Navarro en Mérida, en la que ha estado acompañado por el consejero delegado de Siderurgia Balboa, Francisco Javier Sánchez, con el que ha mantenido una reunión previamente.

En este sentido, el consejero extremeño ha explicado que la modificación de la regulación de interrumpibilidad eléctrica publicada en el Boletín Oficial del Estado este pasado sábado, 7 de abril, consiste en que las grandes empresas que se benefician de una retribución económica por dejar de consumir energía "en un intervalo corto de tiempo" deben consumir bloques de 40 mega vatios "el 91 por ciento de las horas de tiempo de cada mes", mientras que con la antigua normativa eran 90 mega vatios.

Así, José Luis Navarro ha considerado que esta modificación "debía producirse", sin embargo para la Junta de Extremadura sería "aceptable" si en ese bloque de 40 mega vatios, la disponibilidad que se pidiera "fuera de entre el 50 y el 60 por ciento pero desde luego no el 91", puesto que las intenciones del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital era "abrir estas retribuciones a más empresas", algo que bajo su opinión, no se cumpliría puesto que "no se va a abrir la interrumpibilidad a más competidores porque no los hay" que cumplan con esos requisitos.

"Es hacer una nueva normativa para dar cabida a un tipo de industrias que no las hay en España y que no tienen 40 mega vatios y un 91 por ciento. Por tanto no entendemos por qué se ha hecho así esta modificación de la regulación", ha reiterado el consejero.

Reducir la demanda de energía

Por otra parte, Navarro ha explicado que la interrumpibilidad eléctrica consiste en la disposición de "dejar de consumir energía" por parte de los grandes consumidores de energía, sobre todo, en la industria, de forma que se consigue reducir la demanda y "puede haber un mayor equilibrio en el mercado" dados los "excesos" que en ocasiones se registran.

A cambio de este servicio, ha continuado, esas empresas que dejarían de consumir aceptan que el operador del sistema les pueda enviar una orden de "parar su actividad" para conseguir que cuadre el consumo de energía con la producción de la misma, por lo que estas "grandes" empresas reciben una retribución económica ya que se trata de una acción "voluntaria" para lo cual las empresas deben subastar.

En estas subastas "a la baja", según ha explicado el consejero, se establece el precio de dicha retribución "por la disponibilidad" de la empresa, en las que la extremeña Siderurgia Balboa lleva participando "hace años".

Estas subastas para las "grandes" consumidoras de energía, ofrecen productos de dos tipos, un producto "mayor" que consiste en paquetes de 90 mega vatios de consumo de energía con un uso del 91 por ciento de horas en el mes, para el cual "en toda España solo hay cinco empresas" con una potencia "tan grande"; y otro producto de 5 mega vatios, en el que no se pide disponibilidad, sino "únicamente" que en el computo del año se consuman esos cinco mega vatios.

De estos últimos, ha explicado el consejero de Economía e Infraestructuras, en la última subasta de diciembre que solo tendrá vigencia de "cinco meses a diferencia de las anteriores que han sido por un año" Siderurgia Balboa consiguió 11 bloques de 5 mega vatios cada uno.

En este sentido, José Luis Navarro ha criticado que con esta modificación de la regulación de interrumpibilidad eléctrica "algún competidor" que fabrica "lo mismo" que Siderurgia Balboa "puede optar al paquete de 90 mega vatios y retribuir más" que la "principal" empresa extremeña, ya que se produce un "abaratamiento del coste de la electricidad".

"Se está produciendo el efecto de que Balboa debe competir con otros competidores cuya electricidad sale más barata", ha continuado el consejero, tras lo que ha sostenido que esto puede provocar una "pérdida de trabajos" en la empresa extremeña y una "reducción de la actividad económica" de la región.

Por ello, el consejero de Economía e Infraestructuras ha explicado que cuando el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital presentó el borrador de dicha modificación de la regulación la Junta y la empresa extremeña estaban "esperanzados" con la idea de que "Balboa pudiera competir en igualdad de condiciones".

De esta manera, Navarro ha considerado que la modificación de la exigencia de 90 mega vatios a 40 con un 91 por ciento de tiempo de consumo "no es suficiente" y se debería exigir "una disponibilidad del 50 por ciento y no del 91", por lo que ha catalogado la nueva regulación como "una mala noticia" para la empresa y para la región.

En esta misma línea, el consejero ha considerado "falsas" las declaraciones de intenciones del Ministerio de "facilitar la competitividad entre empresas", algo que "no se ha cumplido" puesto que con esta modificación "no van a poder entrar muchas más empresas de las que hay" y "únicamente subirá a 6 o 7 empresas" y Siderurgia Balboa "solo podrá seguir ofertando bloques de cinco mega vatios".

Por otro lado, en relación al resultado de la subasta que se produjo en el mes de diciembre para el año 2018, ha continuado, el mega vatio en el bloque de 90 se ha retribuido a 235.000 euros, y en cambio en el bloque de 5 el mega vatio se retribuye "únicamente a 108.000 euros", por lo que "por cada mega vatio Balboa va a recibir 108.000 euros y hay otros competidores que por cada mega vatio van a recibir 235.000 euros", ha criticado el consejero.

Por ello, el consejero de Economía e Infraestructuras ha explicado que dentro del proceso formal de alegaciones del borrador anterior a la modificación, la Junta envió un escrito "al propio ministerio" para mostrar sus reclamaciones y "no han sido tenidas en cuenta".

Finalmente, Navarro ha sostenido que la Junta de Extremadura va a seguir defendiendo que esa disponibilidad del 91 por ciento en los paquetes de 40 mega vatios "se reduzca al 50 o 60 por ciento" con el objetivo de que puedan competir más empresas, lo que ha considerado una "demanda de absoluta justicia", puesto que "la previsión es que con esta modificación muy pocas empresas puedan cumplir ese requisito".