La Junta rectifica: el 19 de marzo no será fiesta en la región y se mantiene el 9 de septiembre

El 19 de marzo de 2019 no será fiesta en la comunidad aunque durante el pasado martes así se difundió por parte de la Junta de Extremadura. La intención de la administración era trasladar la festividad por el día 8 de septiembre (que como es domingo debía pasarse al lunes 9 de septiembre) al día de San José. Publicó incluso un proyecto de borrador el pasado junio que recogía esa intención, pero finalmente el cambio no es posible. «La abogacía de la Junta determinó que no se podía sustituir el descanso del 8 de septiembre», explican desde la Consejería de Educación y Empleo. Sin embargo, tras el Consejo del Gobierno celebrado el martes, donde se aprobó el calendario laboral del 2019, la Junta remitió una información equivocada y mantuvo que el día de San José era fiesta en lugar el 9 de septiembre. «Fue un error de comunicación», aseguran. Así que finalmente no habrá un puente más en marzo. El festivo del domingo 8 de septiembre se pasará al lunes día 9.