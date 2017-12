La Junta recupera la titularidad de 113 viviendas sociales en seis meses

La secretaria general de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo de la Junta, María Isabel Moreno, ha dicho que se han recuperado en la región 113 viviendas de titularidad pública entre mayo y octubre por hechos como el mal uso y las ocupaciones ilegales, y que en pocos casos se ha tenido que recurrir a los desahucios. Así lo ha señalado en el transcurso de su comparecencia ante la Comisión de Sanidad, Políticas Sociales y Vivienda de la Asamblea de Extremadura. Esas recuperaciones se han producido principalmente en ciudades como Badajoz, Mérida, Plasencia, Cáceres y Almendralejo, y que en su gran mayoría se han efectuado tras la negociación con los inquilinos y la consiguientes entrega voluntaria de llaves.

El principal problema de las vivienda sociales es que hay inquilinos que no quieren convivir junto a otros que hacen un mal uso de ellas por cuestiones como el tráfico de drogas y que otras personas las ocupan ilegalmente en perjuicio de quienes están en las listas de espera, ha dicho la secretaria general durante su comparecencia.

El parlamentario del PP José Ángel Sánchez Juliá ha señalado que el Gobierno regional «predicaba una cosa y ahora hace otra» ya que prometió en su día acabar con los desahucios en las viviendas de titularidad pública pero que éstos siguen ejecutándose, y que el problema es transversal que hay que abordarlo de una forma integral y no parcial. La del PSOE Ana Belén Fernández ha dicho que los desahucios se producen cuando no hay otra salida en casos por el mal uso de las viviendas sociales o cuando no se quiere pagar.