La Junta reitera que no tiene que compensar a las eléctricas los tres tributos autonómicos

La Junta de Extremadura rechaza que tenga que compensar a las eléctricas por tres tributos autonómicos, la ecotasa, el canon del agua y el impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos, tal y como reclaman las compañías, que cuentan a su favor con varias resoluciones del Tribunal Supremo.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha insistido en que "reiteradamente" han trasladado al Ministerio de Industria, con copia al de Hacienda, que "ninguno de nuestros tributos grava el hecho imponible que el Tribunal Supremo dice que no debe ser gravado".

Ha indicado que le han explicado al Gobierno central "lo más didácticamente posible" cómo se regula y se aplica el canon de saneamiento, el impuesto de vertederos y el de instalaciones eléctricas.

"Si lo quieren entender, que lo entiendan; si no, se lo diremos por escrito tantas cuantas veces no lo soliciten y es que Extremadura no puede dar una cantidad porque no tiene un tributo que grave lo que el Tribunal Supremo en su sentencia dice que no se debe cobrar", ha precisado la consejera.