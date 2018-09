Los juzgados extremeños, más saturados, resuelven 1.600 casos menos que hace un año

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Si entramos a las 9,30 horas a trabajar ( como mas temprano), salimos a las 11 horas a tomar café, a la 1,30, nos vamos para casa, el día que consideramos oportuno, nos ausentamos, además de no tener ilusión alguna por el trabajo, haciendo copia y pega, ¿ Como no va a estar colapsado ?. Hacienda no se colapsa.