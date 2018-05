La ley extremeña de grandes zonas de ocio no tendrá enmiendas totales de PSOE, PP y Podemos

Los grupos parlamentarios del PSOE, PP y Podemos en la Asamblea de Extremadura no presentarán enmiendas a la totalidad de la Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio (LEGIO) y se centrarán en las enmiendas parciales, mientras que el grupo de Ciudadanos ha dicho que "está estudiando" qué hacer.

Los portavoces de los diferentes grupos han realizado estas declaraciones a preguntas de los medios ante la finalización este miércoles, 9 de mayo, del plazo para presentar enmiendas a la totalidad a esta norma registrada por el PSOE.

Así, en la rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces, en la que se ha dado cuenta del orden del día de la próxima sesión plenaria de este jueves, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Valentín García, ha adelantado que el debate de totalidad de esta norma tendrá lugar en el pleno del próximo 31 de mayo.

Sobre la misma, García ha insistido en que el Consejo de Estado ha dicho "claramente" que la LEGIO es "una propuesta de ley que se adapta a la competencias" de la comunidad y que "respeta la distribución de competencias de la Constitución".

Asimismo, y respecto a las "recomendaciones" que incorpora el Consejo de Estado en su informe sobre la LEGIO, Valentín García ha asegurado que su grupo las incluirá a través de enmiendas parciales, además de considerar que dicho informe sobre la norma es "minucioso" y "bastante extenso".

"El dictamen del Consejo de Estado ha sido claro y rotundo y el Grupo Parlamentario Socialista, como ya hemos anunciado, incorporará todas esas observaciones a través de las enmiendas parciales", ha apuntado.

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha recordado, que antes de que el PSOE presentase dicha norma, su partido realizó una serie de reservas "coincidentes" en cuestiones de constitucionalidad con las que ha planteado el Consejo de Estado.

No obstante, ha indicado que el PP no presentará una enmienda a la totalidad por su intención de "no poner palos en las ruedas" de proyectos generadores de empleo y riqueza, aunque ha insistido en que los populares no quieren proyectos normativos que "no vengan con la seguridad jurídica total".

Al mismo tiempo ha dicho que se ha pedido un informe al Consejo de Estado "parcial" y que advierte de "graves defectos" en una serie de artículos que deberán ser modificados, ya que, como ha dicho, si las cosas no se hacen bien la región se arriesga a "recursos" y a tener un "Valdecañas bis".

"Hay mucho trabajo por hacer. Por lo tanto, no entendemos por qué la Junta quiere un informe general de la ley del Consejo de Estado, por qué no quiere garantizar de forma total la seguridad jurídica", se ha preguntado, además de asegurar que su grupo trabajará para que la norma no tenga "ningún viso de inconstitucionalidad".

El portavoz de Podemos en la Asamblea de Extremadura, Álvaro Jaén, ha informado de que su grupo presentará enmiendas parciales para "quitar" de la LEGIO "casinos, bonificaciones fiscales y todo lo que ha querido plantear el Consejo de Estado como inconstitucional".

Así, ha reconocido que en Extremadura "hacen falta inversiones" aunque ha considerado fundamental que los poderes públicos sean conscientes de que la región necesita contar con recursos para financiar servicios como la sanidad y la educación, de los que los extremeños son dependientes por su baja renta.

Por ello, ha criticado las altas bonificaciones fiscales que contempla la LEGIO para proyectos de más 1.000 millones de euros, al tiempo que ha considerado que la región necesita proyectos para "crecer" y para que la gente se quede.

Por ello, también ha lamentado que la LEGIO contemple "expropiaciones de viviendas habituales", algo sobre lo que el Consejo de Estado ha "puesto el grito en el cielo", ha dicho, a lo que ha unido el ofrecimiento de "mano de obra barata" para hacer "más atractiva" la región a la inversión. "Inversiones sí, paraísos fiscales en Extremadura no", ha dicho.

Finalmente, la portavoz de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha indica que su formación "está estudiando" qué hacer y no ha adelantado la posición a adoptar.