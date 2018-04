Liberbank cerrará parcialmente otras 18 oficinas de su red comercial en la región

Liberbank tiene previsto el cierre parcial en apenas unas semanas de 44 oficinas de su red, 18 de ellas en Extremadura, que a partir de ahora pasarán a abrir solo dos o tres días a la semana. Se trata de sucursales ubicadas en poblaciones de comarcas del norte de la provincia de Cáceres: Casas del Monte; Baños de Montemayor; Casas del Castañar; Barrado, La Pesga; Caminomorisco; Mohedas de Granadilla; Guijo de Granadilla; Valdeobispo; Pozuelo de Zarzón; Torrecilla de los Ángeles; Villanueva de la Sierra; Cilleros; Eljas; Cadalso de Gata; Torre de Don Miguel; Hoyos; y Perales del Puerto.

Los cierres se enmarcan en el plan comercial que la entidad financiera en que quedó integrada Caja de Extremadura viene aplicando desde el 2016, y fueron aprobados por su comité de dirección a mediados del mes pasado. Las clausuras se harán todas con apenas un mes de diferencia. La fecha estimada de aplicación de la medida para catorce de las situadas en territorio extremeño es el 7 de mayo, mientras que para las cuatro restantes es el 11 de junio. Fuera de la región, hay otros veinte cierres parciales previstos en Castilla-La Mancha, cuatro en Asturias y dos en Cantabria.

Fuentes sindicales de Liberbank señalaron ayer que existe «muchísimo malestar y descontento en la plantilla» con esta medida porque obligará a efectuar «nuevos traslados y es posible que también haya más salidas de empleados que no se quieran ir fuera de Extremadura». En este sentido, precisaron las citadas fuentes, a los trabajadores afectados se les ha dado un plazo de quince días para elegir entre una serie de plazas disponibles. Si no se pronuncian (o no quedaran puestos vacantes en la región) «sería el banco el que decidiese y te puede mandar a Asturias, Cantabria o Castilla-La Mancha», ya que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) acordado a mediados del año pasado contempla la movilidad geográfica hasta finales del 2019. Si el empleado no acepta trasladarse, la alternativa es una baja voluntaria incentivada, lo que abre la puerta a los «despidos encubiertos por esta vía».

En cuanto a los trabajadores que queden en estas oficinas ‘parciales’, «tendrán que estar dos días a la semana en una oficina y tres en otra», aclararon, una vez que el banco también «ha suprimido todos los equipos ‘volantes’ que antes se encargaban de hacer sustituciones y de reforzar este tipo de sucursales».