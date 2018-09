Los llamamientos se retoman mañana con 7.195 interinos en listas ordinarias

Mañana jueves se retoma el sistema de llamamiento telemático de interinos en todos los cuerpos docentes. La Consejería de Educación y Empleo informó ayer en la Mesa Sectorial que el 6 de septiembre se reanudará el sistema para la contratación temporal de los maestros y profesores que se vayan necesitando en los centros escolares para cubrir bajas o sustituciones. El primer llamamiento será mañana, cuando saldrán las plazas a cubrir; el lunes 10 se conocerán los docentes adjudicados y el martes, día 11, tendrán que incorporarse a los centros.

En total, hay 7.195 docentes que conforman las distintas listas ordinarias de interinos en la comunidad y que están esperando cubrir una baja en el sistema educativo. Estas listas ordinarias son el resultado de los últimos procesos selectivos llevados a cabo. Si estas se agotan en alguna especialidad a lo largo del curso, la consejería tirará de las listas extraordinarias que suman un total de 41.356 inscritos, según los datos facilitados por Educación, y que acaban de actualizarse. De hecho, ayer se publicaron los listados actualizados.

Así, tras las listas ordinarias, se usarán las extraordinarias mientras no se conformen las listas supletorias que incluye el nuevo decreto de interinos, que aún no ha pasado por Consejo de Gobierno. Estas últimas irían tras las ordinarias y estarán conformadas por los opositores que no superen un proceso selectivo.