«Los proyectos privados no pretenden hacer competencia a la Universidad de Extremadura»

La Junta sigue con la tramitación de las dos universidades privadas on line que quieren implantarse en Extremadura: la Universidad Internacional Augusta Emérita y la Universidad Abierta de Europa Extremadura. Tras el manifiesto aprobado el martes por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura (UEx) advirtiendo de que ambas iniciativas tienen «deficiencias» y proponiendo a la Junta la paralización de los proyectos, desde la Administración regional continúan con su tramitación.

La Consejería de Educación manifiesta que estos campus privados no presenciales «no pretenden hacer competencia a la Universidad de Extremadura, sino mejorar el tejido socioeconómico de la región y avanzar en la mejora de las oportunidades de los estudiantes extremeños (que pretenden acceder a una formación superior de manera flexible) como de cualquier lugar del mundo», señala.

Ambas iniciativas privadas están ahora en el Consejo Económico y Social (CES) de Extremadura. Este órgano deberá emitir un informe al respecto de cada uno de estos campus interesados en instalarse en la región, que posteriormente pasará por el Consejo de Gobierno de la Junta. Después, los expedientes, incluido el pronunciamiento del CES, irán al Consejo de Estado, que también deberá emitir otro informe y volver a pasar por el Consejo de Gobierno. Oídos estos dos organimos, la Junta deberá pronunciarse y decidir si traslada a la Asamblea de Extremadura ambos proyectos para iniciar su tramitación parlamentaria, que en todo caso, será la que decida.

En cualquier caso, desde la Consejería de Educación recuerdan que la Junta «tramita todos los proyectos atendiendo a criterios de calidad, así como a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos extremeños; pero la aprobación de los proyectos referidos corresponde a la Asamblea de Extremadura».

Así lo dijo también ayer la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, tras ser preguntada en Mérida. «Lo que no puede hacer el Gobierno regional es guardar en un cajón los proyectos que nos llegan; la no respuesta no es una respuesta para este gobierno», dijo, según recoge Efe. La portavoz de la Junta ve razonable que la UEx muestre su «parecer» sobre esta cuestión pero recuerda que ambas «no tienen que estar de acuerdo en todo».

No obstante, desde la administración educativa recuerdan que su apuesta sigue siendo la educación pública de calidad. «Desde que llegó al gobierno Guillermo Fernández Vara se ha incrementado el presupuesto de la UEx en más de cinco millones, además de hacer frente a situaciones sobrevenidas como el abono de la paga extra de los empleados públicos y la subida salarial».

Los promotores de las dos universidad privadas en proyecto no han querido pronunciarse al respecto de las críticas de la UEx, pero fuentes cercanas señalan a este diario que hay informes positivos de la Conferencia General de Política Universitaria después de que se subsanaran algunas correcciones indicadas y propuestas. Apuntan además que al menos en uno de los campus no se incumple ningún real decreto y se garantizarán los controles de calidad.

Desde UGT se mostraron ayer contrarios a la llegada de estas universidades a la comunidad y se sumaron al manifiesto de la UEx. «Creemos en una universidad como servicio público a la ciudadanía extremeña y no como un negocio lucrativo».