Maestros interinos denuncian que no les han aplicado la no caducidad de las notas

«Podría haber tenido una vacante para el curso completo si me hubieran contado mi mejor nota en un proceso selectivo». «A mí me caducó la nota y perdí 200 puestos, si me la hubieran recuperado ya habría subido y probablemente ya estaría cubriendo una interinidad». Son los testimonios de dos de los maestros afectados por la falta de aplicación de un cambio que evita la caducidad de las mejores notas de los interinos.

El problema viene motivado por la modificación del decreto de interinos, publicada el 2 de agosto, que no se ha aplicado a los maestros. Antes de que se de luz verda al nuevo decreto, la consejería publicó un cambio en la normativa actual (decreto 98/2007) para evitar la caducidad de las notas, ya que hasta la fecha el docente se queda con el mejor resultado obtenido en las tres últimas oposiciones, y fijar así la nota indefinida pactado en el nuevo decreto. «Esto hacía que muchos interinos recuperásemos notas que ya nos habían caducado y así, pudiéramos conseguir un mejor baremo en las listas de interinos y, por consiguiente, más posibilidad de trabajar», cuenta una afectada.

Sin embargo, ese cambio aprobado en agosto no se aplicó a todos los docentes ante de la adjudicación de vacantes para este nuvo curso, sino solo a que aquellos que iban a perder su mejor nota porque era anterior al año 2007. Al resto, a los que ya la perdieron en años posteriores, no se les ha recuperado. «Es una injusticia, nos sentimos engañados e ignorados», denuncian. Los afectados –entre 80 y 100 personas calculan– se han unido para reclamar una solución frente a este «agravio» y hoy se reunirán frente a la consejería.

UNAS 30 RECLAMACIONES / Mientras, desde la administración educativa explicaron ayer a este diario que «en breve» se a va a establecer una resolución para poder abrir un procedimiento para recuperar las notas de los docentes del cuerpo de maestros, pero no habla sobre los efectos que ya ha tenido en las adjudicaciones realizadas durante el verano. «Este cuerpo no ha tenido retrasos en sus convocatorias bianuales de oposiciones y, por tanto, muchas notas estaban ya caducadas. En el cuerpo de Secundaria y Formación Profesional, por el retraso de la convocatoria de oposiciones prevista para el año pasado, no han caducado aún», argumentan desde la Junta. Según la consejería, han recibido una treintena de reclamaciones por este motivo.

Los afectados recuerdan a Educación que la modificación del decreto en agosto establece la entrada en vigor de la nueva medida desde ese el mismo día. Por eso, también están acudiendo a los sindicatos en busca de ayuda. Desde ANPE señalan que se trata de «una injusticia» y recuerdan que en su día, cuando se abordó en mesa la modificación del decreto para evitar la caducidad de las notas, «solicitamos que fuera para todos los docentes y no para unos sí y para otros no, como ha ocurrido».

Por su parte, desde PIDE señalan que han iniciado un recurso previo al contencioso administrativo en nombre de tres maestros interinos que se han prestado a ello. «La consejería debe responder si acepta o rechaza la actualización de los méritos; si vuelve a rechazarla, comenzará automáticamente la judicialización».