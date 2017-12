Marchena, 113 años con brío y alegría

Con brío vital, alegría en su rostro y «satisfecho» de su alma. Así se levantó ayer de su cama el hombre más longevo del mundo, el extremeño Francisco Núñez Olivera, conocido como ‘Marchena’, en el día en el que cumplía 113 años de edad. Tal fue su despertar y sus primeras horas en esta jornada tan especial, que su hija Antonia, de 82 años, le pidió tranquilidad. «El día va a ser largo», dijo a su padre.

Con una tensión arterial perfecta y sin azúcar en la sangre, Francisco Núñez desayunó unas magdalenas y, poco después, un yogur líquido, «como cada día», manifestó con orgullo su hija con una disimulada sonrisa por tener al padre más mayor del mundo.

«Loco de contento por ser el hombre más fuerte del mundo entero», aseveró en su casa, una vivienda de esas de toda la vida, encalada y de planta baja, muy típica de los pueblos del sur de Extremadura y que ayer desprendía mucha vida.

A su puerta ha salido poco después Francisco Núñez para recibir a una comitiva integrada por un centenar de vecinos, representantes de la vida política y militar, pues Francisco es el veterano de guerra con mayor edad de la historia de España (combatió en la Guerra del Rif). El comandante jefe del Grupo de Zapadores de la Brigada Extremadura XI, Óscar Javier Nogués Santalo; el alcalde de Bienvenida, Antonio Carmona, y la subdelegada del Gobierno en Badajoz, Leonor Nogales, encabezaron esta masiva felicitación popular.

Todos ellos le agradecieron que haya puesto en el mapa del mundo a esta pequeña localidad, que con 2.300 habitantes tiene una treintena de vecinos que sobrepasan los 90 años. «Estoy loquísimo, satisfecho de mi alma», aseveró Francisco, A los periodistas nos regaló numerosas frases: «encantados de verlos a ustedes en mi casa», «satisfecho de mi alma», «qué primor, qué alegría, señores».

Y no es para menos, pues Marchena «está bien de salud» y «no tiene dolores ni enfermedades», dicho su hija, soltera y con la que comparte vivienda; una mujer que vive para él y que se ha convertido no sólo en su cuidadora a tiempo completo, sino en su jefa de prensa para acortar las entrevistas y no cansarle.

Francisco Núñez tiene aún dos hermanos vivos, uno de 97 años, que reside en Asturias, y su hermana, de 93, que además es vecina de Bienvenida, donde viven sus dos hijas, porque perdió a dos varones.

Hoy tenía el día lúcido, dijo su hija, después de «un otoño muy tonto», en los que ha pasado muchos días adormilado, pero sin resfriados. «Mi padre no se costipa», apuntó Antonia.

A su padre le han nombrado hijo predilecto del pueblo en un acto celebrado en la plaza de España.

Marchena recibió por la tarde la visita del presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, que destacó la importancia del cuidado a los mayores por parte de la familias, como en este caso.

Vara mostró su orgullo como extremeño por el hecho «de que una persona con esa edad viva en su casa rodeado de los suyos, lo que le da valor y ternura», y como presidente por «vivir en una tierra que tiene unos servicios sanitarios que ayudan de verdad a la gente».