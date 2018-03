Más de 2.000 jubilados extremeños salen a la calle por unas pensiones dignas

La indignación sigue creciendo y se hace oír con fuerza. Más de 2.000 pensionistas desafiaron ayer a la lluvia y el viento, aunque con algunos momentos de tregua, para salir a la calle en las principales ciudades extremeñas y exigir al Gobierno central pensiones dignas, la revalorización según el crecimiento de los precios y la defensa de un sistema público y garantizado para el futuro.

En una mañana marcada por las inclemencias meteorológicas, los paraguas acompañaron a globos y pancartas con lemas como ‘Rajoy ladrón devuélveme la pensión’, ‘No es país ni para viejos’, ‘+Pensiones-ladrones=justicia’o ‘Muchos tanques y muchos cañones, y menos dinero para las pensiones’, entre otras proclamas.

El acto central de las protestas convocadas tuvo lugar en Cáceres, con la presencia de las secretarias regionales de CCOO y UGT, Encarna Chacón y Patrocinio Sánchez, respectivamente, donde se dieron cita más de un millar de personas, según informó la Subdelegación del Gobierno. Además, otras 300 se concentraron en la plaza Mayor convocados por la coordinadora estatal en defensa de las pensiones.

La secretaria regional de CCOO aseguró que ayer sería «un gran día» no solo en Extremadura, sino en todo el país, al tiempo que defendió la necesidad de «gritar un basta ya» por el exiguo incremento del 0,25% aplicado por el Gobierno para las pensiones. En este sentido, recordó que es «una lucha desde hace tiempo», sobre todo desde que se puso en marcha la reforma laboral, y reclamó al Gobierno que convoque el Pacto de Toledo y consensúe políticas para que la gente «pueda vivir su última etapa dignamente». Chacón insistió en que hay que derogar la reforma laboral y mejorar las condiciones salariales para que haya mejores pensiones, para lo que realizó un llamamiento a los empresarios

Por su parte, Sánchez se refirió al debate sobre las pensiones que hubo el pasado jueves en el Congreso de los Diputados, en el que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, condicionó las mejoras a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, lo que considera «un chantaje». En su opinión, «tiene que haber subida de pensiones, independientemente de que haya o no presupuestos» y también demanda que haya una urgente derogación de la reforma laboral. Cabe destacar que en las diferentes concentraciones y manifestaciones (se convocaron hasta 15 en varios municipios) participaron representantes políticos del PSOE, Podemos, Izquierda Unida y Extremeños.

PROTESTA PACENSE // La concentración convocada por la Plataforma de Badajoz congregó en la plaza de España a unas 2.000 personas. Ha sido una de las protestas más numerosas que esta causa ha congregado, además de la más participativa, pues los reunidos tiraron de pancartas, cartelería, silbatos, turutas y megáfono para hacerse oír. Entre los presentes, los había en muy distinta situación. Felisa, con 73 años acudía «porque soy pensionista y tengo que defender mis derechos». Carmen Fondón, de 62 años, no está jubilada, aún trabaja pero decidió secundar la concentración «de forma solidaria, por los pensionistas de ahora y por los futuros pensionistas, para que el Gobierno se dé cuenta de que no debe seguir así, no lo hará y seguirá haciendo lo mismo, pero habrá que cambiar de Gobierno en las próximas elecciones».

«Pues yo creo que lo vamos a conseguir, porque gracias a muchos pensionistas están ellos en el Gobierno, ellos verán, ahora tienen la oportunidad y si no, a la calle», reponía María Josefa Pinilla, de 61 años. Ella y su marido se han prejubilado y aunque su pensión «no es para tirar cohetes pero vivimos y tengo a mis tres hijos colocados. Vengo a luchar por mis nietos y por los trabajadores que no llegan a final de mes».

En la capital autonómica, más de 300 personas se concentraron en la plaza de España con mayoritaria presencia de personas mayores, aunque tampoco faltaron familias con niños y algunos jóvenes. Celedonio Salguero, uno de los responsables de la plataforma de Mérida, calificó este día como «clave» para decir de manera clara que las pensiones tienen que ser dignas «porque la vida sube y no nos llega para las cosas que necesitamos». Sobre el debate parlamentario, considera que no ha aportado «ninguna solución medianamente seria». «El Gobierno y sus socios apuestan por un sistema privado, con pensiones públicas pequeñas, por ello la indignación está subiendo y seguiremos protestando», subrayó.