Más de 2.100 médicos excluidos en las bolsas de trabajo del SES

Son 3.352 médicos admitidos y 2.177 excluidos. Es el resultado, provisional de momento, de la actualización de medio centenar de bolsas de trabajo del Servicio Extremeño de Salud (SES), la herramienta de la que se tira para las contrataciones temporales en la sanidad pública, aunque una buena parte de ellos están en la actualidad trabajando en el SES sin plaza fija.

La administración publicó el lunes los listados de aspirantes de las diferentes bolsas de facultativos relativos al corte de actualización de los méritos registrados hasta el pasado septiembre (se actualizan cada año). En estas listas llama la atención la elevada cifra de médicos que se han quedado fuera. «Hay 1.965 aspirantes que están excluidos por no presentar la solicitud de participación, ni ninguna otra documentación solicitada, no teniendo por tanto ninguna posibilidad la administración de comprobar si cumplen o no los requisitos para estar admitidos en las bolsas de trabajo», explican desde la Secretaría General del SES. Luego, además, hay otros 212 aspirantes cuyo motivo de exclusión es «tener plaza en propiedad en la categoría o especialidad en la que desean participar», prosigue. De todas formas, los listados son provisionales y hay tiempo de enmendar los errores (hasta el 21 de mayo) para ser incluidos finalmente.

Entre las categorías en las que más aspirantes se han quedado fuera destacan Medicina de Familia con 339 excluidos y 657 admitidos; Urgencia Hospitalaria con 207 excluidos y 275 admitidos, Psicología Clínica con 184 excluidos y solo 56 admitidos; o las especialidades de Análisis Clínicos (85 excluidos y 52 admitidos), Farmacia Hospitalaria (84 excluidos y 60 admitidos), Microbiología (51 excluidos y 37 admitidos), Bioquímica clínica (45 excluidos y 17 admitidos), Medicina Interna (29 excluidos y 79 admitidos), Cirugía General y del Aparato Digestivo (24 excluidos y 48 admitidos)...