Más de 25.000 tasas se han abonado con el nuevo pago telemático

Completar el pago de las tasas autonómicas a golpe de ‘clic’, desde casa, sin colas ni esperas en las sucursales y en cualquier momento. Las administración extremeña puso en marcha el pasado mes de diciembre el pago de tasas a través de internet y desde entonces se han abonado de esta forma más de 25.000 documentos según los datos disponibles en la Consejería de Hacienda y Administración Pública a principios del mes de abril.

El 13 de diciembre de 2017 se habilitó el servicio de pago con tarjeta para las tasas y precios públicos a través de la confección on line del Modelo 50 en el Portal Tributario de la Junta de Extremadura. Inicialmente el servicio se ofreció exclusivamente para abonar las tasas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), por ser la que presentaba tradicionalmente un mayor volumen de documentos tanto en cómputo anual como mensual. El objetivo inicial era analizar el comportamiento del sistema y detectar las posibles incidencias que pudieran producirse, con el fin de solventarlas antes extender el servicio al resto de tasas y precios públicos.

Tras los primeros días de prueba el 21 de diciembre se amplió el servicio al pago de las tasas para aulas matinales, comedores escolares, guarderías y también para el carnet joven, y desde el 15 de febrero se extendió esta modalidad para el resto de tasas y precios públicos a través del Modelo 50 «al no haberse detectado incidencias y teniendo en cuenta la alta demanda ciudadana», según indican desde la Junta de Extremadura. Desde entonces se pueden abonar a través del portal tributario más de 200 tipos de tasas.

Desde que se implantó esta modalidad, se han cumplimentado más de 25.000 documentos a través de internet, y la Junta ha recaudado más de un millón de euros mediante el pago con tarjeta (de crédito o débito) de las tasas desde el portal tributario, según los datos disponibles a principios del mes de abril.

En la administración regional hacen un balance positivo de la implantación del nuevo sistema de pago on line y destacan la tendencia al alza de los primeros meses con esta modalidad en marcha, que se mantendría en el mes de en abril aunque los datos no estén aún cerrados. «Si tenemos en cuenta que el servicio se habilitó a mediados de diciembre, el incremento del número de pagos con tarjeta, en el mes de enero, respecto a diciembre fue de aproximadamente el 198%; en febrero, el incremento fue del 141% respecto de los pagos del mes de enero y de más del 270% respecto a diciembre; y en el mes de marzo se ha superado el número de pagos realizados respecto de febrero en un 138,17%, teniendo en cuenta además que ha habido una menor actividad debido a la Semana Santa», explican fuentes de la Consejería de Hacienda.

En todo caso, el porcentaje de tasas que han completado el pago a través de la plataforma no supuso en el mes de marzo más del 14% del total de documentos, si bien es cierto que la cifra duplica la que se registró en enero, que fue del 7,37%.

agilidad/ El pago telemático se habilitó en el mes de diciembre como un mecanismo con el que acercar la administración a las necesidades del ciudadano y hacerla más ágil, a través de una plataforma que permite tramitar desde casa el pago de las tasas. Para cumplimentar los trámites, el ciudadano debe acceder al portal tributario de la Junta de Extremadura, seleccionar la tasa o precio público que quiere abonar, rellenar el formulario del Modelo 50, validarlo y generar el justificante de pago, que es necesario seguir presentando en el órgano gestor correspondiente, para acreditar que se ha abonado la tasa.

El sistema ha suscitado algunas quejas para casos concretos como el pago de las licencias de pesca y caza interautonómicas, ya que no es posible completar la tramitación al 100% como sí sucede en el caso de la licencia autonómica o en el caso de este mismo documento en otras regiones bajo el mismo convenio que Extremadura. El problema, según indican desde la Federación Extremeña de Caza, es que aunque se puede cumplimentar todo el pago del Modelo 50 a través de internet, no es posible imprimir la licencia (en el caso de la licencia autonómica, el resguardo del pago de la tasa es válido para acreditar que se tiene la licencia en vigor) lo que demora la obtención del documento. Hay que imprimir el resguardo, rellenar una solicitud, enviarlo a la Junta de Extremadura y esperar a que se emita el documento interautonómico. «Es un avance poder pagarlo por internet, pero no tenemos la licencia física mientras que en otras regiones sí es posible», señalan desde la Federación Extremeña de Caza.