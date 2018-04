Más de 500 personas reclaman en Badajoz pensiones públicas dignas

A ti que estás mirando, también te están robando», coreaban las más de medio millar de personas -mil, según los sindicatos-, que participaron en una manifestación, ayer, en Badajoz, con amenaza de lluvia, convocada por UGT y CCOO en defensa de las pensiones públicas, de una jubilación digna, de que se revaloricen con el IPC y en contra de la reforma laboral vigente y de la subida que propone el Gobierno.

La manifestación la encabezaban dirigentes sindicales con una pancarta con el texto «La defensa de las pensiones es cosa de todos». Salió poco después de las 12.00 horas desde la plaza de España y se dirigió, coreando eslóganes como «Con este Gobierno, vamos de culo», o «Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra; si no se apaña, caña, caña, caña», hasta la avenida de Huelva.

Fue ante la Delegación del Gobierno donde finalizó la manifestación, a la que asistieron dirigentes socialistas como Marisol Morales, Rafael Lemus, Valentín García, o Ricardo Cabezas, entre otros. Al término de la misma intervinieron las secretarias generales de UGT, Patrocinio Sánchez, y de CCOO, Encarna Chacón, y donde se leyó un manifiesto.

Badajoz centró ayer la manifestación convocada en Extremadura como también hubo en otras ciudades del país, dando continuidad a las celebradas en febrero y marzo, y a la que seguirán otras, pues «no vamos a parar», manifestaron las dirigentes sindicalistas. «Estamos en lucha, en la calle, para exigir al Gobierno que retire la reforma laboral con la que se está empobreciendo a pensionistas presentes y futuros», afirmaron.

Y añadieron que «depende de la voluntad del Gobierno dar solución a la situación del sistema público de pensiones, aunque no interesa al presidente Rajoy, que está por incentivar las pensiones privadas».

Sánchez y Chacón dijeron que «hasta que no se retire a reforma laboral, los sindicatos de clase estaremos en la calle, reivindicando el Pacto de Toledo, para que se gestionen mejor los ingresos y los gastos de un sistema público que están empobreciendo». Y reclamaron que «no se paguen con las cuotas de la Seguridad Social elementos que deben pagarse a través de los presupuestos».

Sánchez reclamó la revalorización de las pensiones con el IPC «para que no sigan perdiendo poder adquisitivo y mantener la dignidad y la calidad de vida que deberían tener». Y señaló que continuará la movilización contra la reforma laboral «que maltrata a los trabajadores y también a los pensionistas».

LLAMADA A COLECTIVOS / Preguntadas por la razón por la que ayer hubo una manifestación y hoy hay otra convocada por una plataforma, Chacón afirmó que «hemos pedido a éste y otros colectivos que vayamos unidos para sumar fuerzas, pero por alguna razón no han querido». Dijo no entender y desconocer si hay algún interés por que esta unión no sea posible.

Y añadió: «Desde aquí hago un llamamiento; los sindicatos no somos sectarios, que vayan tras la pancarta con sus señas propias, pero juntos; no tiene sentido ir por separado cuando defendemos lo mismo».