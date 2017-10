Más de 70 enfermeras recurrirán la convocatoria de oposiciones del SES

Primero fue el pacto de procesos selectivos del Servicio Extremeño de Salud (SES) y ahora la última convocatoria de oposiciones publicada el pasado jueves. Más de 70 enfermeras de diversos puntos de la región, más los opositores que se siguen sumando a la causa, seguirán defendiendo en los tribunales que la experiencia laboral en la sanidad privada puntúe como mérito para acceder a una plaza en la sanidad pública. Consideran que lo contrario vulnera el principio de igualdad. Por ello, ya han presentado un recurso contra el pacto del SES, que se ampliará incluyendo también la convocatoria de oposiciones. Este recurso está a la espera de que el juzgado número 1 de Mérida señale la vista y el juez estime si hay indicios de que se están vulnerando derechos fundamentales tanto en el pacto como en la convocatoria.

Pero paralelamente a este proceso, este grupo de enfermeras también va a impugnar por otra parte la convocatoria de oposiciones. Se trata de un proceso por la vía administrativa «para darle a la administración la oportunidad de rectificar». El motivo de la impugnación es el mismo, que se contabilice la experiencia privada como se hace en las bolsas de empleo del SES tras varias sentencias judiciales ganadas en la región. No obstante, el letrado que asiste a este grupo de profesionales no descarta denunciar la convocatoria por otros motivos, entre ellos, la imposibilidad de que las plazas de promoción interna que no sean ocupadas se añadan a la oferta de plazas de nuevo ingreso. «Tenemos que estudiar a fondo la convocatoria».

De momento, todo está pendiente de que se pronuncie el juez de Mérida sobre si aprecia indicios de que se vulnera el principio de igualdad. Si así fuera, habría que presentar una demanda y dependerá de la sentencia que se emita que el proceso judicial abierto contra la convocatoria de oposiciones del SES acabe ahí o llegue al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

En ningún caso, ni el recurso ya presentado ni la impugnación de la convocatoria, supondrá la paralización de las oposiciones convocadas el pasado jueves, puesto que el problema se encuentra en la fase de méritos de la convocatoria que es la última parte del proceso y posterior a la celebración de los exámenes.

MÁS CRÍTICAS / De todas formas, el contencioso de este grupo de enfermeras puede que no sea al único con el que tenga que lidiar el SES en esta nueva convocatoria de oposiciones. Hay un centro de formación que ha planteado la posibilidad de recurrir que la convocatoria no contemple la fechas de los exámenes y la plataforma de opositores sin plaza en el SES (que concentra a unas 2.400 personas) denuncia también, entre otras cuestiones, que no se permita acumular las plazas de promoción interna que no sean ocupadas. «Es contradictorio que señalen en la ley de función pública que sí se permite y luego en la convocatoria digan que no». Por otra parte, médicos y enfermeros de Atención Continuada critican además que el tiempo trabajado en esta categoría no puntúe igual que en la Primaria. El SES pretendía que las nuevas oposiciones no se judicializaran, de hecho era uno de los objetivos del pacto firmado en julio con los seis sindicatos representativos, pero de momento parece que no será así.