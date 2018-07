Más de mil personas solicitan una plaza de C1 en la escuela de idiomas

Más de mil personas han solicitado una plaza para los distintos idiomas en los que se podrá implantar el nivel C1 en las escuelas de idiomas de la región. El periodo de preinscripción ya está cerrado y, según los datos de que dispone la Consejería de Educación, se han presentado 1.039 solicitudes para cursar este nivel en algún idioma, principalmente Inglés. Esta es la opción de siete de cada diez solicitudes, 749 del millar de preinscripciones en una decena de centros. Le siguen, aunque con mucha diferencia, las de Portugués (se han recibido 150 en nueve centros oficiales) y las de Francés (a este idioma corresponden 99 peticiones de plaza). Además se han recibido 22 solicitudes para cursar el máximo nivel disponible de Alemán y otras 19 para estudiar el C1 de italiano.

Por centros, la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Cáceres es la que más solicitudes ha recibido para el nuevo nivel, una cuarta parte del total (258). Le siguen las 202 de Badajoz, las 131 de Mérida y las 116 de Plasencia. Además se han cumplimentado otras 115 en el centro de Villanueva de la Serena, 63 en Navalmoral de la Mata, 61 en Almendralejo, 52 en Zafra y 41 en la EOI Montijo

Estas son las peticiones de nuevo ingreso para el primer curso del C1 en los centros extremeños (el nivel se divide en dos cursos del que el próximo año se implantará el primero), pero a ellas hay que sumar los alumnos que podrán promocionar directamente porque ya están cursando el nivel inmediatamente inferior (el nivel intermedio que ahora se denominará B2) en cualquiera de las modalidades (presencial, a distancia o con matrícula libre) o los cursos monográficos del C1 que ya se impartían. Aún no se conoce cuántos serán este año, porque están pendientes de celebrarse los exámenes de la convocatoria de septiembre. En todo caso, podrían ser en torno a un millar de alumnos más, según los datos de los años anteriores. El año pasado, por ejemplo, superaron las pruebas un 26% de los 3.700 alumnos matriculados en las distintas modalidades tanto presencial como a distancia.

el primer curso/ Siendo así, el nuevo nivel contaría con más de 2.000 alumnos para los distintos idiomas si todos ellos formalizaran la matrícula para el primer curso del C1, aunque, según indican desde Educación, no todos se acaban matriculando. Por ese motivo, no se conoce aún cuantos grupos, para qué idiomas y en qué centros se podrá cursar el próximo año la ampliación de nivel probada y tampoco si todos los alumnos que lo soliciten contarán con una plaza. Educación remite en ese sentido a lo que establece la resolución de admisión de alumnos, en cuanto a que cuando no se disponga de plazas suficientes para atender a todas las solicitudes, se regirá por los criterios de situación académica, miembros de familia numerosa o discapacidad.

Además también recuerda que la ratio mínima para formar grupos será de diez alumnos por unidad autorizada para cada curso y nivel de los distintos idiomas, y que la ratio máxima será de 30 alumnos. En todo caso, la Secretaría General de Educación podrá autorizar que se formen grupos con una ratio diferente a la definida con carácter general, con el fin de garantizar la continuidad de las enseñanzas o si concurren circunstancias académicas o de escolarización que lo justifiquen, según la misma resolución. Eso podría permitir crear grupos para los idiomas que han tenido menos solicitudes para el nuevo curso (son también los que menos alumnos matriculados tienen en otros niveles) como el Alemán o el Italiano.

En total se han presentado este año 4.880 solicitudes para acceder a los distintos niveles en algunas de las 30 escuelas de idiomas o centros adscritos en la región. Como es habitual, las preinscripciones demandaban principalmente una plaza para estudiar Inglés o Portugués.