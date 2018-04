Más de un millar de personas se manifiestan en Badajoz para reclamar pensiones dignas

Más de un millar de personas han participado en la manifestación convocada en Badajoz por los sindicatos CCOO y UGT para defender el sistema público de pensiones y para reclamar al Gobierno una revalorización de las prestaciones por encima del 0,25% actual.

La comitiva, encabezada por las secretarias generales del CCOO y UGT en la región, Encarna Chacón y Patrocinio Sánchez, respectivamente, ha realizado un recorrido en el que ha chispeado de forma intermitente entre la Plaza de España y la Delegación del Gobierno en Extremadura, donde se han dirigido a los asistentes y han leído un manifiesto.

Este acto de protesta se enmarca en las movilizaciones convocadas para este domingo en numerosas ciudades de todo el país y que dan continuidad a las que se celebraron los pasados meses de febrero y marzo.

En declaraciones a los medios de comunicación, Encarna Chacón ha destacado que el sindicato esta un día más "en la calle, en la lucha" para reivindicar al Gobierno que retire la reforma laboral del año 2013, con la que "esta consiguiendo empobrecer" a los pensionistas del presente y "poner en riesgo" las prestaciones del futuro.

Según ha dicho, depende de la "voluntad política" del Gobierno actual poner una solución a la situación de un sistema público de pensiones que "no le interesa" al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a quien ha acusado de, por el contrario, "incentivar los sistemas privados".

"Hasta que no se retire esta reforma laboral los sindicatos de clase vamos a estar en la calle, reivindicando el Pacto de Toledo" con el fin de que se gestionen mejor los ingresos y los gastos de un sistema público que están "empobreciendo".

"Estamos hartos de decir que hay otros modelos para gestionar estos ingresos", y en este sentido ha pedido que no se paguen con las cuotas de la Seguridad Social "elementos que deberían estar pagándose a través de los Presupuestos Generales del Estado", entre los que ha citado el mantenimiento de los trabajadores de la propia Seguridad Social, o los incentivos para empresas.

PIDE UNIDAD DE ACCIÓN

Con respecto a la convocatoria de las protestas por separado de los sindicatos y de las plataformas de pensionistas, previstas para este lunes, Chacón ha señalado que han mantenido contactos con este colectivo para pedir que sumen sus fuerzas.

"No somos sindicatos sectarios, queremos que la gente se sume", ha dicho la máxima responsable de CCOO en la comunidad, quien ha recordado que los sindicatos defienden las pensiones de hoy pero también las del mañana, si bien ha señalado que desconoce el "interés" que hay para que esta suma "no se produzca", lo cual ha considerado una "torpeza" que no se haya conseguido.

En este sentido, ha hecho un llamamiento para que en las próximas convocatorias ambas partes vayan de la mano en tanto que "no tiene ningún sentido" que estén "separados" cuando están defendiendo lo mismo.

REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES

Por su parte, Patrocinio Sánchez, ha reclamado la inclusión de cláusulas de revalorización de las pensiones acordes al IPC con el fin de que los pensionistas "no sigan perdiendo poder adquisitivo" y puedan "mantener la dignidad y la calidad de vida que deberían tener".

Ha advertido que las movilizaciones van a continuar después de dos años denunciando la situación del colectivo por "una reforma laboral que lo único que hace es maltratar a los trabajadores" y también a los pensionistas, en tanto que cuantos menos cotizantes haya a la Seguridad Social "más problemas" habrá en este sentido.

Con respecto a las medidas incluidas por el Gobierno en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado, ha señalado que son "cortoplacistas y electoralistas", por lo que ha advertido que los dos sindicatos continuarán manifestándose en el conjunto del país.